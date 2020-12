Ambiente campano di periferia anche di Natale e Capodanno quando vige il vogliamoci tutti bene.

(di Giuseppe Pace). Ovunque in Italia tra politica e corruttele, connesse ai lavori pubblici soprattutto, vi è una notevole sequela di casi. Nel Mezzogiorno poi le denunce dei cittadini, titolari di alcune ditte escluse dagli appalti pubblici, hanno permesso alla DIA, campana ad esempio, di indagare e difendere il cittadino dai soprusi di alcuni, speriamo pochi, sia camorristi che amministratori da loro corrotti che considerano il comune “di proprio possesso” e non di tutti, residenti e non. Il sottoprefetto alifano, Pietro Farina, ci ha lasciato relazioni illuminanti, di quasi un secolo fa, sul nepotismo istituzionale dei municipi dell’ampio ambiente alifano, nostrano. La lapide, che qualche illuminato Amministratore alifano ha promosso e fatto realizzare vicino alla sua casa alifana, lungo il cardo verso Porta Fiume, lo testimonia e gli rende onore come cittadino onesto con responsabilità pubbliche, che anche l’onorevole per antonomasia, Dante Cappello, ricordava come esempio di uomo retto. Si tratta di vedere, attualmente, se esistono ancora i boss della camorra- alcuni media campani hanno il coraggio civile di scriverli e fare la mappa territoriale per cognomi e nomi- e loro prestanomi anche in area del Sannio Alifano e dintorni. Bisogna anche vedere se e come sono mutate- quasi come una sorta di covid19, che muta poche sequenze nucletidiche proteiche- le modalità d’approccio al denaro pubblico nei vari appalti regionali, provinciali, comunale ed enti come le comunità montane, i consorzi di bonifica, i parchi naturali, ecc. Restiamo nella cronaca ambientale d’attualità e leggiamo l’intervista Eurispes al Prefetto di Caserta, Raffaele Ruberto, riportata da un media casertano del 21 c. m.: ”La Prefettura, o delle regole della legalità «La camorra ha “mutato pelle”. La strategia militare non è più pagante e le mafie casertane sono ormai diventate mafie di affari. Il loro principale obiettivo è il reinvestimento dei capitali illecitamente accumulati. Ecco perché il contrasto alla criminalità organizzata richiede non solo la massima attenzione da parte degli apparati della sicurezza, ma anche il consenso e il coinvolgimento della classe imprenditoriale, dei lavoratori, delle rispettive organizzazioni e di tutta la società civile». In questo senso: «L’utilizzo economico dei beni confiscati ha non solo un alto valore simbolico, ma deve rappresentare pure un valido strumento di crescita e di progresso economico e sociale». E in fine aggiunge: «Il sistema della documentazione antimafia e delle interdittive è ormai una delle punte di diamante della prevenzione antimafia. Contrariamente a quanto talvolta sostenuto in certi ambienti, le interdittive non “strozzano” l’economia». Ecco alcuni passaggi dell’intervista al Prefetto di Caserta, Raffaele Ruberto, realizzata per il magazine dell’Eurispes da Sergio Nazzaro nella rubrica “Cosa vuol dire mafia? – Dialoghi sulla legalità”. L'integrale è disponibile al seguente link https://www.leurispes.it/la-prefettura-o-delle-regole-della-legalita”. Non mi stancherò mai di ribadire che per Ambiente bisogna intendere non solo quello naturale, ma anche quello culturale, sociale e politico. Ambiente come sistema di Natura e Cultura dunque. L’ambiente del territorio campano è vario e diversificato per almeno due delle sue parti principali. Vi è l’ambiente naturale montuoso di buona parte del territorio beneventano, avellinese e casertano dove l’economia è più tradizionale, bassa è la densità demografica e alto è il tasso d’emigrazione soprattutto giovanile e professionalizzato, di cui molti laureati. Di complementare vi è un ambiente pianeggiante e costiero ricco di risorse naturali, ma economicamente e socialmente non bene organizzato e ad elevata densità demografica. In area metropolitana NA-SA-CE i problemi sociali sono inficiati anche dall’amplificatore della malavita organizzata più di altre parti dell’ambiente campano periferico, dove strali e casi non mancano affatto. L’endemico problema del riciclaggio e dello smaltimento dei rifiuti campani resta irrisolto al di là se al governo regionale vi siano persone di centrodestra che di centrosinistra. La malavita organizzata è come una ragnatela con i propri fili sottesi in tutte le maglie della distribuzione merceologica per accrescere il capitale camorristico e in non pochi uffici pubblici dove usa mazzette ed intimidazioni come arma di persuasione. Ogni regione ha un suo ambiente? Ma allora ci sono 20 ambienti in Italia? Perché no, direi circa 8 mila quanti sono i comuni, anche se non cosi nettamente distinti come appaiono poiché vi sono valori, consuetudini e linguaggi nazionali da oltre un secolo e mezzo, forse ancora poco tempo per ridurre le tipicità anche negative. Anche per effetto del rallentamento delle iscrizioni, sul quale ha inciso il lockdown, a fine giugno l’universo delle imprese femminili campane contava quasi 5mila unità in meno rispetto allo scorso anno. “Il dato dell’incremento di imprese femminili in Campania ci incoraggia e ci fa ben sperare per il futuro – commenta Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli e presidente di Unioncamere Campania – stiamo lavorando senza sosta per superare il più rapidamente possibile la crisi da Covid che ha danneggiato il nostro territorio e le nostre imprese. Camera di Commercio e Unioncamere sono concretamente al fianco delle forze produttive. In questo senso lo stanziamento di 40 milioni di euro previsto dalla Camera di Commercio rappresenta un segnale strategico a cui ne seguiranno presto anche altri”. La candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania sosteneva che “In 20 anni ci sono stati sottratti 455 miliardi a vantaggio del Nord. Soldi che dovevano servire a realizzare le infrastrutture che mancano, a creare sviluppo nella nostra regione, a far nascere posti di lavoro. Dobbiamo recuperare questo divario frutto di scelte politiche che negli ultimi 20 anni ci hanno penalizzato. Faremo ripartire la sanità – proseguiva la candidata, investiremo nella digitalizzazione e nell’innovazione delle nostre imprese e nella sostenibilità ambientale, faremo della Campania la regione più green d’Europa, realizzeremo gli a asili nido di cui quasi non c’è traccia nella nostra regione. Per troppi anni il Sud è stato penalizzato da una ripartizione assolutamente iniqua delle risorse statali. Anni nei quali a livello nazionale siamo stati rappresentati anche da finti paladini del Sud come Vincenzo De Luca, nella sua veste di sottosegretario alle Infrastrutture non ha fatto partire un solo progetto per la sua regione, e dall’ex ministro berlusconiano Stefano Caldoro, oggi utile soltanto a Matteo Salvini per fargli da cavallo di Troia per entrare in Consiglio regionale. Personaggi che, da governatori, hanno venduto al Nord le nostre eccellenze industriali, come per lo spostamento della sede legale di Alenia da Pomigliano a Varese, e hanno rappresentato la nostra regione in maniera pessima in Conferenza Stato Regioni. E il riparto del fondo sanitario nazionale sempre a sfavore della Campania, che riceve ogni anno 300 milioni in meno, ne è la prova più emblematica. Oggi abbiamo l’opportunità di invertire finalmente una tendenza, grazie alla prima forza politica e a un presidente del Consiglio del Sud che hanno realmente a cuore il destino delle regioni del Mezzogiorno”. Il linguaggio dei 5Stelle, sembra più ricco di promesse dei candidati tradizionali, dunque conoscono meglio l’arte della retorica, greca? “Uno dei disastri più grandi della Campania è il sistema dei trasporti regionale. Occorre un sistema ferroviario che consenta ai cittadini di muoversi liberamente in Campania. Per questo il nostro programma prevede la realizzazione di una metropolitana regionale. La Campania deve diventare un modello nazionale per il trasporto pubblico. Arriveranno tantissimi fondi dal Recovery fund, noi li impiegheremo per collegare ogni provincia della Campania con l’area metropolitana, così da dire basta ai viaggi della speranza per fare solo 50 chilometri. I nostri figli che arrivano da Benevento, da Avellino e dalle aree interne del Cilento per studiare in città devono poter viaggiare in sicurezza e in tempi rapidi”. Lo ha dichiarato la candidata del Movimento 5 Stelle alla Presidenza della Regione Campania per 5Stelle, nel corso di un’intervista realizzata per il Tgr Campania. “La Campania – ha sottolineato ancora la candidata deve ripartire ora o mai più. Arriveranno tantissime risorse e neppure un euro dovrà essere sprecato. Serve lavoro subito e per farlo abbiamo in mente un piano lavoro vero, con 50mila nuove assunzioni nella Pubblica amministrazione regionale. Puntiamo a 20mila ingressi di operatori della sanità nei nostri ospedali, che oggi vengono chiusi con la scusa che non c’è personale per farli funzionare. Eppure abbiamo graduatorie già pronte da scorrere e tanti nostri medici e infermieri che lavorano fuori regione da far rientrare. Le donne in politica comunque sono un fatto nuovo nel nostro Paese e c’è da sperare che aumentino anche perché più attente degli uomini alle responsabilità connesse alla res publica, come fece la commissaria prefettizia di Piedimonte Matese ad un concerto natalizio di qualche anno fa nella scuola media di primo grado, Giacomo Vitale, presente anche il Vescovo poi rindagato ed accusato di truffa ai danni di un suo dipendente prete, che morendo aveva lasciato dei soldi. La commissaria prefettizia casertana indicò ai presenti- ero presente con mia moglie al concerto- la frase di Pietro Calamandrei, ben evidente su di una parete dell’Aula Magna, e lesse: “Solo la scuola può compiere il miracolo di far diventare cittadino il suddito”. Parole sante che sono anche un bel dono natalizio per la cittadina di cui non era indigena, ne di parte se non dalla parte dello Stato che deve essere sempre trasparente e superpartes. Io gli rendo onore ancora oggi perché scrivevo su quelle contrade lontane e natie cose che in quella frase si rispecchiano come nell’acqua cristallina. Ma chi me lo fa fare pur avendo scelto di vivere lontano 700 km? La presunzione di aver goduto di quel miracolo citato da P. Calamandrei e ribadito dalla commissaria prefettizia, che conosceva non poco dell’ambiente di cui governava la res publica pro tempore. Leggo dal media matesino per antonomasia che al Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano si spendono non pochi soldi con società di digitalizzazione, ecc.. Poi ci si arroventa per un semplice posto a tempo determinato: ”sono stati individuati in: Corso di formazione e consulenza da parte della Società PA Digitale S.p.A., già fornitrice della piattaforma informatica di cui innanzi si è detto, posto al punto 2 dell’OdG della seduta della Deputazione Amministrativa del 09.12.2020; Assunzione a tempo determinato per un anno (dodici mesi), con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) verticale al 50%, di una figura professionale con qualifica di “Responsabile amministrativo” che, dotata del necessario titolo di studio ma anche di adeguata competenza ed esperienza lavorativa, possa contribuire a colmare le suddette esigenze oggettive dell’Ufficio Ragioneria nonché far fronte ad eventuali incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. Con l’occasione, si porgono infine cordiali saluti”. Esaminato il Curriculum Vitae del Dott…., acquisito al protocollo dell’Ente il 30.11.2020; ritenuto che il suddetto professionista sia in possesso dei requisiti occorrenti al Consorzio rispetto alle esigenze dell’Ufficio Ragioneria sopra accennate; Visti l’accordo 9 dicembre 2019 di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti dai Consorzi di Bonifica, stipulato in data 24/07/2017, nonché la vigente normativa in materia; il vigente Statuto del Consorzio; il Piano di Organizzazione Variabile approvato dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n° 03/16 del 29/01/2016; con voti favorevoli di tutti gli Amministratori presenti ad eccezione del Vice Presidente Dott. Luigi Bergamin che si è astenuto dalla votazione…”. Come pure informa che: ”Uno stanziamento che può essere utilizzato per rigenerare i territori delle aree interne e renderli più forti e competitivi. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 302/2020 il decreto che stanzia risorse per fronteggiare la crisi economica nelle aree interne cosiddette marginali per il sostegno alle attività produttive, economiche artigianali e commerciali assegnando un contributo straordinario ai Comuni, fino a 5000 abitanti, nel triennio 2020/2022. Uno stanziamento che può essere utilizzato per rigenerare i territori delle aree interne e renderli più forti e competitivi. Resta da tempo l’informazione al cittadino del media del Matese che” Con determina dell’area finanziaria (la numero 29 del 23 gennaio scorso) il Municipio di Alife ha deciso di affidare (o meglio, riaffidare) il servizio di manutenzione hardware ad una ditta esterna (la solita). Per la cifra di 24.204,80 euri per il corrente anno 2020 (quindi per 2.017 euri mensili) i servizi di rete (ma sempre la stessa), la manutenzione del sito istituzionale (ma sempre il medesimo) ed i domini associati saranno curati dalla GC Informatica di Calcagno Giuseppe.”Occorre provvedere ad affidare ad idoneo soggetto esterno il servizio – recita la determina – e che il Comune di Alife non ha una figura interna che curi il servizio”. Compenso? 19.840 oltre IVA che portano alla somma, appunto, di euri 24.204,80. Per entrare un po’ nei dettagli dell’ambiente matesino scrivo che il 14 agosto 2009, presentai, a Letino, mio paese natale, un saggio locale, che resta ancora unico pare, dal titolo “Letino tra mito, storia e ricordi”. In esso citai, in modo generico, la possibile camorra in appalti pubblici dell’intero territorio campano, Letino compreso per un costoso parcheggio pubblico in piazza San Giovanni, che pare non ancora sia stato ultimato dopo circa un decennio. La citazione, sia pure col condizionale d’obbligo, non la gradì affatto l’allora giovane e indigeno Sindaco in carica, che fu costretto ad invitarmi, su iniziativa di un consigliere d’opposizione, ma anche ex Sindaco, che venne a sapere di una mia lettera inviata a tutti i consiglieri e tenuta nascosta dal Sindaco. Questi, si diceva in paese, che era innamorato, come un suo consigliere politico emigrato e filosofo patentato, del verbo egalitarista marxista e dell’anarchica ”Banda del Matese di Cafiero-Malatesta del 1877. Mi viene da precisare che l’anno successiva, il 1878, nasceva a Letino mia nonna paterna, Orsi P., che cito nel mio nuovo saggio, più globale, e ancora in c. di s.. Mia nonna come i suoi genitori che assistettero alla bravata degli anarchici ben armati- altro che seminatori di pace- furono sorpresi di tali sfaccendati che bruciarono le “carte” municipali letinesi e consigliati dal prete locale fecero finta di assecondare le loro idee e gli batterono le mani, anche se non ascoltarono il loro consiglio di uccidere i possidenti per impadronirsi delle loro terre. Eppure l’intellighenzia marxista ed anarcoide letinese- poche unità ma che fanno proseliti nel popolo ingenuo, allora come ora nonostante la scuola di massa- ha ammirato la banda Cafiero-Malatesta e la idolatra spesso come moto libertario. Invece, quei capi banda, figli di possidenti casertani e mezzo nobile russo, approfittarono solo dell’ingenuità pastorale dei miei conterranei, che erano estranei ai loro farneticanti proclami sociali e di facile ribellismo. Nel mio saggio qualcosa di ciò era stato scritto, ma non credo che più di tanto “offese” quel giovanile Sindaco sia pure di Rifondazione Comunista e Sel. Questi senza far apparire alcuna polemica- da me non cercata né voluta anche nello scritto al di sopra e dentro le parti per non scrivere del sesso degli angeli- durante la cerimonia pubblica di presentazione del saggio, già letto solo da due persone a letino (un gramsciano e il prete a cui lo aveva prestato, il primo personaggio lo vidi presente il secondo assente) in salutato ospite, mi redargui aspramente e con pugni chiusi quasi ad intimidirmi. Da più adulto mi fece tenerezza, ma in modo fermo gli dissi che mi riservavo del diritto, garantito dalle leggi e soprattutto dalla Costituzione, della libertà di pensiero e di cronaca. Due anni dopo mi telefonò per insultarmi su un altro saggio, datogli per farlo leggere al più giovane assessore alla cultura, che avrebbe dovuto invitarmi e presentrlo a Letino. Mi disse che i miei libri erano indigesti e non come quelli di Scalfari che preferiva. Il libro in questione fu presentato a Piedimonte Matese, 3 anni fa e in un ambiente meno paesano ma a metà strada tra il paese e la città. Qua, il gentile Assessore delegato dal Sindaco, Dr. L. Di Lorenzo, che poi ha tradito politicamente alleandosi con l’opposizione e causandone le dimissioni e il commissariamento come previsto dalla legge repubblicana, non si preoccupò, nei fatti, di favorire una cospicua presenza di suoi amministrati e si presentò da sola adducendo la scusa che alcuni invitati erano a vedersi la partita del Napoli. Eppure, a me sembrò, di essere stato utilizzato alla politichese maniera per riempimento un vuoto del suo strategica parto culturale ”notte di mezza estate piedimontese”. Ad essere presente all’evento agostano, ripeto programmato come una sorta di vuoto da riempire che io gli risolvevo, in parte, furono presenti in pochi: il colto presentatore, direttore anche di un media casertano su cui scrivo spesso, G. G. Caracciolo ed un suo collega medico specialista castellano, F. Occhibove che predispose un buon video, G. D’Abbraccio dell’Associazione Cuore Sannita, mia moglie di Bojano e una giovane della biblioteca civica che avevano letto il saggio “Piedimonte M. e Letino tra Campania e Sannio” poichè lo avevo donato a quella e ad altre biblioteche locali e spero che il Sindaco di Letino lo abbia messo in biblioteca lassù sui monti e valli d’or come dice la canzone della bella montanara. Il Sindaco di Piedimonte Matese, precedente a Di Lorenzo, mi promise, (insieme ad un suo assessore, definito poi “assessoresignorsi” insieme ad un altro che non gradì una frase del mio libro che lo citava come assessore che avrebbe potuto nel coordinare anche intruppare le associazioni culturali piedimontesi- citavo anche l’applicazione, cencelliana, o esclusione di una non gradita al sua volontà non superpartes- anche se la Legge statale non lo prevede, da un’indagine accusatoria della Magistratura campana) il patrocinio ma non lo mantenne, chissà perché? Si limitò a ringraziarmi con un’ampollosa lettera il dono da me fatto alla biblioteca ”Aurora Sanseverino”. Il Sindaco e medico, L. Di Lorenzo, invece, fu più aperto e corretto nel dare voce ad uno che, in ogni caso, aveva scritto della cittadina che amministrava: invito quasi obbligatorio se si ha senso civico sufficiente e non si considera lo scranno municipale cosa propria come “cosa nostra”! Insomma scrivo ciò per comunicare al lettore che scrivere per il cittadino e non per il suddito dalle nostre parti, dell’alto territorio casertano, sembra essere ancora una strada in salita con alcuni politici pronti ad ostacolarti da dietro le quinte e nelle pieghe del vogliamoci tutti bene, e, intanto, curano solo i loro interessi forse con la lunga mano del malaffare endemico in Campania nostrana. Un ex Ispettore scolastico di Bojano, che aveva letto attentamente il mio libro donatogli anche perché nativo di Roccamandolfi, mi disse:”Ho letto il tuo libro e l’ho apprezzato, ma non ti aspettare che i politici ti siano riconoscenti, anzi ti graffieranno o ti faranno graffiare, i più che lo leggeranno lo apprezzeranno, ma in silenzio. Ti consiglio di donarlo alle biblioteche affinchè resti memoria utile alle nuove generazioni”. Poi mi precisò che aveva particolarmente gradito la serenità di come descrivevo il periodo del fascismo in area matesina. Mi raccontò in proposito un fatto successo a sua sorella a Roccamandolfi dove il podestà aveva messo una firma falsa per non darle il libro sussidiario elementare gratis. Alla protesta scritta della sorella inviata ad un gerarca di Campobasso che si recò a Roccamandolfi e confrontate le due firme, destituì subito il podestà. Il mio libro non è d’ispirazione fascista né comunista né cattolico per citare solo tre dei bisturi ideologici dell’analisi ambientale. Il mio saggio come gli altri dei 13 scritti è solo di Ecologia Umana cioè multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare, anche se per la fretta e per formazione scolastica non mancano imperfezioni e ripetizioni soprattutto al piccolo saggio letinese, ma anche all’altro più piedimontese, come mi fece notare il presidente del Collegio dei Periti Agrari, Domenico Di Baia, che però apprezzò l’insieme del libro come anche Ferraiuolo suo amico, che avendo letto il saggio su Letino mi invitò a scriverne uno simile anche per la sua Piedimonte Matese, apprezzato da molti compagni di scuola piedimontese, alifana e dintorni. Nella foto di Letino del 2009, del prof. Fernando Occhibove, accanto a me che presento si vede sfogliare, il modesto saggio ambientale, il vicesindaco allora in carica, poi divenuto Sindaco prima dell’attuale, che è pronipote di uno che mi spiegò bene alcuni fatti della Grande Guerra mentre accudivamo insieme, da pastori letinesi, le mucche in località ”Porcareccia”. Chissà se con quel mio saggio avevo scoperto un nervo al giovanile Sindaco del “suo” paesetto: lassù sui monti e valli d’or? A volte discutendo di politica, ideologizzati da moda passeggera di non pochi figli e nipoti dei 68ottini, soprattutto se filosofi e letterati infatuati dal verbo marxista, gli ribadisco che un loro idolo, Lenin, definiva i contadini, monarchici e tradizionalisti. Egli avvisava i bolscevichi che nella rivoluzione d’ottobre del 1917 dovevano diffidare dei contadini. Infatti questi parteggiarono per l’armata bianca in contrapposizione a quella rossa composta di pochi ideologi (poi, a comunismo attuato, gli uni contro gli altri a scannarsi fino al forte semicolto, Stalin il dittatore più dei nobili Romanov precedenti, trucidati senza pietà alcuna), proletariato urbano e parte dell’esercito stufo di combattere contro i tedeschi al fronte. Tale rivoluzione fu favorita dalla Germania interessata a dirottare le truppe dal fronte russo a quello occidentale, italiano compreso. Qualcuno degli interlocutori, spiazzato dalla mia sarcastica precisazione, mi chiede, dimostrando un ingenua superficialità di sapere storico, se le mie origini sono nobili e non contadine. Gli rispondo, sorridendo, che anche se gran parte dei nonni e bisnonni di tutti gli italiani erano contadini i miei erano pastori e i caratteri dei pastori non sono ancora stati ben definiti dai filosofi marxisti né da altri ad eccezione di Gabriele D’Annunzio, nella nota poesia ”Pastori”: Settembre. Andiamo è tempo di migrare. Ora in terra d’Abruzzo i miei pastori lascian gli stazzi e vanno verso il mare, vanno verso l’Adriatico selvaggio che verde è come i pascoli dei monti. Han bevuto profondamente ai fonti alpestri ché sapor d’acqua natia rimanga nei cuori esuli a conforto, che lungo illuda la lor sete in via. Rinnovato hanno verga d’avellano. E vanno pel tratturo antico al piano quasi per un erbal fiume silente, su le vestigia degli antichi padri...”. Nel mio “ultimo” saggio: “Canale di Pace…” ancora in c. di s., delineo il divenire del suddito in cittadino senza odio di classe né verso i colti nobili (nipoti lontani dei consoli di Roma caput mundi e poi gentili signori medievali fino ai borghesi e alle arti liberali dove più alto era il numero di cittadini) rispetto al popolo contadino e pastorale, i cui figli e nipoti non erano andati a scuola e non avevano potuto beneficiare del possibile miracolo ipotizzato, giustamente dal padre costituzionalista prima citato il cui monito nella scuola piedimontese non fu scritto, invano. Pensare alla giusta e sacrosanta scuola di massa attuale, anche nel nostrano Mezzogiorno e Sannio Alifano, e all’insufficiente presenza, apparente, di cittadini troppo timorosi del malaffare organizzato che si chiama, in area campana, camorra, non fa essere ottimisti, ma il tempo, scriveva Talete di Mileto, “è il miglio giudice delle cose” e, alla fine, il cittadino sarà meno suddito anche in ambienti non facili di vita onesta e laboriosa, che è sempre la maggioranza di persone di qualunque tessuto sociale! Anche l’antipolitica diffusa nel popolo trova una sua spiegazione per i non pochi personaggi ai vertici istituzionali senza arte né parte, ma solo quella di fare politica come arte del politichese linguaggio e di una retorica ben diversa da quella che i consoli romani andavano ad imparare ad Atene. Forse i partiti, strumenti della democrazia, dovrebbero tornare alle origini e delegare a candidarsi chiunque lavori sodo, escludendo solo i nullafacenti ed anche i poco scolarizzati poiché non hanno avuto il tempo di sperare appieno al miracolo “calamandreano”. Poi c’è la storia che insegna: al vertice l’incolto è capace di fare il male maggiore come fece Hitler mandando ad incenerire milioni di adulti e oltre 35 mila bambini senza sufficiente opposizione del popolo di lingua tedesca che pure era a maggioranza non contadino ma operaio industriale, ma anche Stalin non fu tenero con chi non era allineato al suo verbo fattosi carne e tanti altri del passato non troppo remoto e dimenticato anche dai libri di scuola dell’obbligo. Forse ascoltando lo storico meno cattedratico e con carisma di persuasione, come A. Barbero, più di qualcosa si può imparare ancora: a tutte le età e condizioni. Egli è uno dei pochi che ribadisce che nel 1800 solo due stati si formarono in Europa con sovrani indigeni: la Germania e l’Italia, eppure nel nostrano Mezzogiorno alcuni letterati rimpiangono i nobili spagnoli da onorare ancora a Napoli la loro capitale come vicereame.