Sparanise. Al “FOSCOLO” c’è “Relazioni Internazionali per il Marketing”

(Caserta24ore) TEANO E SPARANISE Non solo il Liceo Classico ed il Liceo Linguistico con la presenza del docente madrelingua, all'Isiss Foscolo di Teano e Sparanise, quest'anno sono attese molte iscrizioni anche all’indirizzo “Relazioni Internazionali per il Marketing”, un indirizzo al passo con i tempi, aperto all’Europa, che prevede tra l’altro, lo studio di tre lingue straniere (inglese, francese e spagnolo) ma anche Informatica e materie come “Relazioni internazionali”, “Tecnologie della comunicazione” e “Geopolitica”. Un liceo che non dimentica la Matematica, il Diritto, l’Economia, l’Economia Aziendale, la Fisica, la Chimica, la Biologia e le Scienze della terra, ma è aperto ad una visione internazionale. Dopo l’Indirizzo Tuiristico e il Liceo Linguistico, quindi, ancora un indirizzo che guarda oltre i confini dell’Italia, per far avere agli studenti le competenze necessarie per un profilo di carattere “internazionale”. Sia l'indirizzo “Relazioni internazionali per il Marketing” che quello linguistico e Turistico infatti, quest'anno prevedono un potenziamento della formazione linguistica con la presenza del lettore madrelingua e lo studio di tre lingue; inglese, francese e spagnolo. E' cresciuta quindi l'offerta formativa all'Istituto “Foscolo” di Teano e Sparanise e dal prossimo anno scolastico nelle due sedi di Teano e Sparanise, oltre al Liceo Scientifico e Classico Biomedico, al Liceo delle Scienze Umane e al liceo delle Scienze Applicate, ci saranno anche il Liceo Linguistico, il Liceo delle Scienze Umane con indirizzo Economico Sociale e l’indirizzo “Relazioni Internazionali per il Marketing”. Il Liceo Linguistico, l’indirizzo Turismo e Relazioni internazionali per il Markerting, spiega il preside Paolo Mesolella, sono già attivi da tre anni e ad essi è possibile iscriversi dal 3 gennaio prossimo. Essi prevedono quali insegnamenti obbligatori di indirizzo, le lingue straniere, le Relazioni internazionali e la Geopolitica: Inglese, Francese, Spagnolo, Informatica, Diritto Internazionale, Geopolitica, Tecologia della Comunicazione, Matematica e Fisica, Biologia, Chimica e Scienze della Terra, Economia, Economia aziendale ed altre materie ancora per un totale di 32 ore settimanali. Gli studenti durante il percorso di studio acquisiranno conoscenze nelle lingue straniere corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo; e parteciperanno a viaggi di studio e a stage linguistici a Londra, Malta, Parigi e Spagna. “La presenza dell’indirizzo “Relazioni internazionali per il Marketing”, insieme ai due indirizzi del Turismo e del Liceo Linguistico, nella nostra scuola, - spiega il preside del Foscolo, prof. Paolo Mesolella, assume una particolare importanza in un bacino di utenza che comprende i comuni di Teano, Raccomonfina, Pignataro Maggiore, Sparanise, Calvi Risorta, Francolise, Giano Vetusto, Camigliano, Pastorano e Vitulazio configurandosi come oggettivo ampliamento dell’offerta formativa verso l’internazionalizzazione e l’informatizzazione dei servizi con particolare riferimento all’e-commerce, alle lingue straniere, alla comunicazione, all’informatica, alle tecniche di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti, ai mercati dei prodotti assicurativi e finanziari. Un percorso, insomma, da Scuole 2.0.