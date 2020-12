Rocchetta e Croce. L’amministrazione augura al vescovo di celebrare una messa il 1 maggio sull’eremo di San Salvatore

L'amministrazione augura al vescovo di celebrare una messa il 1 maggio sull'eremo di San Salvatore. Lo fa attraverso il consigliere comunale Pasquale D'Antico (nella foto) che in una lettera pubblica scrive: "ECCELLENZA REVERENDISSIMA IL 2020 è stato per tutti noi un anno terribile a causa dell’emergenza Covid -19. La pandemia ha portato contagi morti ed ha modificato radicalmente le nostre abitudini. Abbiamo appreso che anche Lei ha contratto il COVID. La ringraziamo per averci pensato anche durante la sua convalescenza, inviandoci una lettera attraverso il nostro caro parroco che ha letto durante la messa domenicale. Siamo tutti felici per la sua guarigione! Purtroppo anche nella nostra piccola comunità abbiamo avuto casi ma ringraziando il buon Dio ed i nostri santi Patroni adesso stanno tutti bene. Questo è un Natale diverso dal solito: non possiamo vederci per scambiarci gli auguri come lo scorso anno in Episcopio, le insieme agli altri amici sindaci e amministratori, ma comunque saremo tutti vicini con la preghiera. Con sincero affetto e tanta preghiera in questo anno particolare a nome dei cittadini e dell’amministrazione comunale di Rocchetta e Croce le auguriamo Buon Natale, con l’augurio che il prossimo anno sia migliore di questo. Speriamo di averla presto insieme per un’escursione sul nostro eremo di San Salvatore, per celebrare insieme una Santa Messa, magari già il prossimo 1 maggio.