No ad altri soldi pubblici ai piccoli musei italiani per lo sviluppo museale.

(prof. Giuseppe Pace) I musei italiani, fatte poche eccezioni, sono pozzi di finanziamenti pubblici senza fondo perché non cresce lo sviluppo turistico. Un esempio sono quelli del Mezzogiorno non costiero. Più di 1 milione di euro in arrivo per i musei d’Alife e di Venafro. Su questo media scrissi per il lettore, anonimo e non solo locale del taglio di servizi pubblici che si ripete da sempre e, guarda caso, a farne le spese e subire i disagi sono i soliti cittadini dell’alto territorio casertano, sempre trattati da Cenerentola mai da Principe: bianco, azzurro, rosso, nero, ecc. a seconda del colore politico espresso dalla maggioranza che governa le persone ed amministra le cose della res publica. La popolazione casertana residente è pari a più di 910 mila abitanti, mentre quella iserina è circa 10 volte meno, anche se gli iserinini vollero, fortemente vollero, una loro autonomia provinciale da Campobasso, che il giornalista e scrittore nonché partigiano, G. Bocca, commentò sui media del tempo e poi riporto nel noto saggio “Inferno. Viaggio nel profondo sud”. Il piemontese e montanaro, Bocca, vide e descrisse quelle nostre realtà ambientali in modo severo, ma giusto senza innamoramenti vari di chi ci è nato o vissuto per lungo tempo che spesso non vede difetti ma solo virtù come fanno tutti gli innamorati planetari. Il giudizio più severo lo ebbe per Caserta e Napoli, che definì ingovernabile. Nel territorio alifano e piedimontese ho ex compagni di scuola che hanno svolto il ruolo di Sindaco e di tanto in tanto li vedo e mi raccontano qualcosa di pubblico interesse. Sui musei, luoghi delle muse o dei saperi soprattutto archelogici e storici ho scritto più volte. Ho soprattutto ribadito, l’ovvietà evidente, che pochi turisti visitano i musei dell’interno come quelli d’Alife, Piedimonte M., Letino, Venafro, ecc.. In Molise poi lo sviluppo museale sembra inversamente proporzionale all’affluenza, sempre sparuta, dei visitatori. Ho visto più volte il Museo d’Alife ed ammirato le sue preziose e rare presenze culturali che testimoniano un passato interessante, ma non ho mai visto turisti e mi sono sentito solo tra le Muse. Eppure rispetto ai miei tempi, adolescenziali e giovanili, passati tra Letino, Piedimonte d’Alife, Venafro, Bojano, ecc.. Se

anche questi, in tempo extrascolastico, non frequentano i propri musei qualcosa c’è che va corretto!

A Bojano (CB) conobbi uno studioso di tradizioni regionali italiane ed estero, prof. di Lettere nonché Assesore provinciale, C. Silvaroli, al quale la città matesina deve molto in termini di richiamo turistico. il tessuto sociale è apparentemente cambiato per i moltissimi studenti, prima erano pochissimi. Un piccolo museo da dedicargli sarebbe un bel segno culturale del nuovo Sindaco bojanese, dirigente scolastico locale. Intanto leggo dai media matesini che ulteriori fondi vengono stanziati per incentivare lo sviluppo dei musei di Venafro e d’Alife. Speriamo che, anche questi altri non pochi fondi pubblici servano a centrare meglio l’obiettivo di indurre le persone a frequentare i musei e non servano solo a pochi sparuti iniziati e personale pilotato dai feudi elettorali esistenti e d’antico spessore inossidabile. È stato pubblicato il decreto del Ministero per i Beni culturali n.451 del 9 ottobre, che prevede il riparto del Fondo per il funzionamento dei piccoli musei. Il Fondo è stato previsto dalla Legge di Bilancio 2020, con una dotazione di 2 milioni di euro a partire dall’anno 2020. Il Fondo si rivolge ai musei regionali, provinciali, civici o privati, gestiti da soggetti pubblici o da organizzazioni non profit, che non siano stati destinatari, nell’ultimo biennio, di contributi o finanziamenti statali. Entro trenta giorni dalla data di registrazione del decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Musei pubblicherà sul sito del Mibact un avviso con le modalità di svolgimento della procedura di riparto del fondo, l’indicazione dei termini per la presentazione delle domande, e i criteri di assegnazione dei fondi. Sul decreto si erano pronunciate ICOM Italia e altre associazioni museali italiane (ANMLI, AMEI, ANMS e SIMBDEA) esprimendo il loro “forte dissenso”. In una lettera al ministro Dario Franceschini, i rappresentanti dei musei italiani avevano evidenziato “l’incerta e contraddittoria definizione dei beneficiari del provvedimento e dei criteri di erogazione dei finanziamenti” ed espresso “forti perplessità” circa l'istituzione di una categoria “piccoli musei” non prevista dalla legislazione né dal Sistema museale nazionale. Le risorse verranno ripartite in parti uguali tra i “piccoli musei” ma in misura non superiore a 10 mila euro per ciascun beneficiario. Nello specifico, possono partecipare alla procedura i soggetti che abbiano sede in Italia, che abbiano adottato uno statuto o regolamento, con atto pubblico o privato, in cui risulti l’istituzione dell’ente, la sua organizzazione e la sua missione e che utilizzino modalità di gestione che “offrono esperienze originali, esprimendo un forte legame con il territorio e la comunità locale in cui il museo ha sede”. Altro requisito è l’apertura al pubblico almeno 24 ore settimanali e l’aver svolto, negli ultimi due anni, almeno cinque iniziative rivolte alla comunità locale e al territorio nel quale operano. Infine, i soggetti interessati devono aver creato almeno una pagina social di comunicazione e promozione del museo e del territorio. L’Osservatorio sarà composto da tre rappresentanti del Mibact, uno dell’Istat e uno dell’Associazione nazionale piccoli Musei. Dall’elenco rilasciato in queste ore dal ministero per i Beni Culturali per l’assegnazione dei 70 milioni di euro di “ristoro” per i musei non statali esce una fotografia composita del nostro patrimonio culturale, duramente provato dalle chiusure dovute all’emergenza coronavirus e dalla diminuzione dei flussi turistici nel corso del 2020. I media campao-matesini danno la notizia che è ”Appena approvato emendamento che integra di 1 milione di euro il Fondo piccoli Musei italiani. “Con la mia collega senatrice in Commissione Cultura Danila De Lucia porto a termine l’impegno preso nella scorsa Legge di Bilancio a sostegno di quei presidi culturali che sono generalmente, ingiustamente penalizzati rispetto ai grandi poli attrattivi – annuncia la parlamentare Rosalba Testamento. Parliamo di aiuti essenziali alla sopravvivenza, la conservazione e la crescita di tante piccole realtà museali, che costituiscono un patrimonio da proteggere e valorizzare sempre di più, in un’ottica di sviluppo del principio di cultura diffusa. Il Commissione Bilancio abbiamo appena approvato il mio emendamento che incrementa la dotazione del Fondo di un ulteriore milione di euro, da destinare al processo di digitalizzazione del patrimonio dei piccoli Musei e alla predisposizione di programmi di didattica e-learning. Sono molto soddisfatta e felice perché la valorizzazione di queste realtà è legata a quella dei territori che le ospitano, soprattutto quelli più periferici ed economicamente svantaggiati. I piccoli Musei sono uno specchio della nostra identità che non deve scomparire. È di pochi giorni fa la pubblicazione del Decreto Ministeriale sui piccoli Musei, dove è precisato a chi è indirizzato il fondo e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso ai contributi – conclude la portavoce molisana del M5S. I musei campani e molisani non sono solo quelli delle loro grandi città con Napoli pigliatutto per dimensione e centro di politiche meridionali non sempre illuminate ed illuminanti culturalmente. Bisogna trovare il modo per incentivare i giovani e meno giovani a frequentare i musei dell’intero territorio campano (13.595 kmq), casertano e Sannio Alifano. La provincia di Caserta si estende su di una superficie di 2639.38 kmq, pari al 19.41% del territorio regionale, distribuita prevalentemente in collina (56.25%) e in pianura (35.07%) una piccola parte in montagna (8.68%). Negli ultimi anni si è assistito a un grave depotenziamento dei servizi pubblici che continua a generare preoccupazioni per l’occupazione e lo spopolamento di piccoli comuni montani e non solo. Peccato che molti formatori di giovani continuano nella disputa ideologica tra gestione pubblica e privata dei servizi e non sulla qualità dei medesimi che deve essere messa al primo posto. Se la qualità è alta va benissimo se la gestione è pubblica, ma va altrettanto meglio se è privata, forse più capace di vincere la partitocrazia imperante che non lascia spazio alla libera espressione del pensiero del cittadino alifano, piedimontese, letinese, venefrano, ecc.. Il suddito, con la scuola di massa, dovrebbe essere museato, invece, mi appare ancora una triste realtà in area campano-molisana ma anche altrove. L’obiettivo di tutte le istituzioni, da raggiungere insieme affinché. Si spera comunque che l’ambiente del Sannio Alifano non venga privato o sprecato di una risorsa preziosa per la crescita del cittadino con il fondo, cospicuo e milionario, stanziato dai politici locali ai quali va riconosciuto il merito d’impegno per il territorio che li ha delegati col voto. Il cittadino è una persona italiana prevista dall’art. 4 della Costituzione:” La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. Se tutti concorressimo al progresso dei territori di vita, avremmo un Italia migliore, ma se alcuni non lo fanno ancora bisogna avere fiducia e dare l’esempio affinchè possano farlo sia pure in ritardo. A Bolca sulle prealpi dei monti Lessini vi è un piccolo Museo paleontologico “privato” che apre le porte anche di Domenica e negli altri giorni festivi ai turisti e quasi tutte le ore, tranne notte fonda. Affianco vi è anche un agriturismo funzionale. Perché non prendere esempi positivi per rompere la cappa di secolarizzazione o indifferenza al servizio svolto? Vogliamo continuare ancora all’infinito a discutere se i servizi (scuola, museo, sanità, ecc.) debbano essere solo pubblico, ideale, oppure solo privato, reale. Invece una sana competizione pubblico-privato potrebbe essere la soluzione per vincere il nepotismo dei posti pubblici pilotati dai politici locali, l’approssimazione conseguente, gli orari funzionali agli impiegati e non ai turisti, e cosi via!