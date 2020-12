Caserta, Solidarietà alla parrocchia N.S. DI LOURDES

(Caserta24ore) CASERTA La Caritas della Parrocchia N.S. di Lourdes con il parroco Don Pietro Pepe, ringrazia tutta la comunità per la grande generosità dimostrata specialmente in questi giorni di pandemia verso i fratelli meno fortunati. La carità non conosce sosta, oggi i numeri parlano chiaro un moltitudine di persone chiede aiuto, basta pensare che dal mese di novembre la nostra Caritas parrocchiale ha distribuito oltre centocinquanta pacchi-viveri. Infatti, sono tante le famiglie che l’attuale crisi economica e lavorativa ha posto in grande difficoltà e mai come adesso – evidenzia don Pietro Pepe – è necessario l’aiuto di tutti e grazie alle donazioni di viveri, la Caritas parrocchiale sta aiutando molte famiglie che vivono questa difficilissima situazione. E come sottolineato più volte da Papa Francesco, la carità non è “una sterile prestazione” o “un semplice obolo” per mettere a tacere la nostra coscienza, ma è l’abbraccio di Dio ad ogni uomo, in particolare agli ultimi e ai sofferenti. Don Pietro ringrazia tutti i fedeli per la grande solidarietà dimostrata verso coloro che il covid-19 e non solo, ha messo in grande difficoltà.