Benevento. La Mostra dei Presepi diventa virtuale

(IlMezzogiorno) BENEVENTO Si terrà anche quest'anno l'esibizione di opere d'arte presepiale dell'associazione "Amici del Presepe di Benevento", scuola presepiale "Francesco Salvati", dedicata all'artista che ci ha lasciato qualche anno fa. La novità di quest'anno è la visita virtuale delle opere, grazie al fotografo Michele Sabella ed a you360.it "A causa del contagio ci mancava uno spazio fisico in grado di assicurare la mostra in sicurezza" dichiara Massimo Pedicini "per questo abbiamo cercato una valida alternativa per rendere possibile la fruizione di questa mostra, evento molto atteso e sentito in città e che si ripete ormai dal 2007; con tutti i problemi e le limitazioni che questo 2020 ci ha riservato e nel rispetto delle norme antiCovid, siamo riusciti a tenere in piedi il laboratorio di presepi alla sede dell'Oratorio dei "Giardini Merici" grazie soprattutto alla capacità e dedizione del Maestro Michele Di Pace" La mostra è realizzata negli spazi virtuali di you360.it, network di professionisti specializzati in prodotti digitali foto e video a 360°, e ospita undici opere realizzate da Angelina Trotta, Cosimo Donatiello, Massimo Pedicini, Michele Di Pace, Raffaella Capozzi, Rita Verdicchio, Ugolino Lombardi, e Valentina Roberts, visibili nei minimi dettagli. La visita si può effettuare da smartphone e da PC, sul link sia sulla pagina Facebook che su Instagram ed accessibile da questo indirizzo:

https://you360.it/Portfolio/mostra-presepi-natale-2020-ingresso-al-tour/

oppure cercando l'apposito link sulla pagina di you360.it