Eurispes, intervista al Prefetto di Caserta, Raffaele Ruberto

(Caserta24ore) CASERTA. La Prefettura, o delle regole della legalità «La camorra ha “mutato pelle”. La strategia militare non è più pagante e le mafie casertane sono ormai diventate mafie di affari. Il loro principale obiettivo è il reinvestimento dei capitali illecitamente accumulati. Ecco perché il contrasto alla criminalità organizzata richiede non solo la massima attenzione da parte degli apparati della sicurezza, ma anche il consenso e il coinvolgimento della classe imprenditoriale, dei lavoratori, delle rispettive organizzazioni e di tutta la società civile». In questo senso: «L’utilizzo economico dei beni confiscati ha non solo un alto valore simbolico, ma deve rappresentare pure un valido strumento di crescita e di progresso economico e sociale». E in fine aggiunge: «Il sistema della documentazione antimafia e delle interdittive è ormai una delle punte di diamante della prevenzione antimafia. Contrariamente a quanto talvolta sostenuto in certi ambienti, le interdittive non “strozzano” l’economia». Ecco alcuni passaggi dell’intervista al Prefetto di Caserta, Raffaele Ruberto, realizzata per il magazine dell’Eurispes da Sergio Nazzaro nella rubrica “Cosa vuol dire mafia? – Dialoghi sulla legalità”. L'integrale è disponibile al seguente link https://www.leurispes.it/la-prefettura-o-delle-regole-della-legalita/