Napoli. Bambini senza sbarre. I figli dei detenuti nell’emergenza sanitaria

(Caserta24ore -IlMezzogiorno) NAPOLI In Italia sono 100mila i bambini che hanno la mamma o il papà in carcere: 100mila figli che corrono un alto rischio di interrompere il legame affettivo con il proprio genitore e di essere

quindi maggiormente coinvolti in fenomeni di abbandono scolastico, disoccupazione, disagio sociale

e illegalità. Si stima che, senza un’adeguata tutela di questa relazione, il 30% dei figli di detenuti sia

a rischio di diventare detenuto a sua volta (Federazione dei Relais Enfants Parents, Parigi).

Negli ultimi mesi la pandemia di Covid-19 ha reso più forte ed evidente il distacco dovuto

alla detenzione: dall’inizio dell’emergenza sanitaria, infatti, bambini e ragazzi non sono più potuti

entrare in carcere per far visita alla madre o al padre. Per questo Bambinisenzasbarre Onlus, che dal 2002 si impegna per tutelare il diritto dei figli dei detenuti al mantenimento del rapporto con il genitore, ha potenziato il Telefono Giallo, la linea di supporto dedicata ai familiari di coloro che si trovano in carcere. Da sempre attivo per gli adulti, ora lo è anche per i bambini figli dei detenuti, e rappresenta quindi un prezioso strumento a disposizione dell’intera famiglia in questo momento di disorientamento causato dalla sospensione

dei colloqui in presenza. Per sostenere il servizio, l’associazione lancia una campagna di raccolta

fondi, alla quale è possibile contribuire con una donazione tramite il sito

attivati.bambinisenzasbarre.org.

La linea telefonica è attiva dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 al numero 392 9581328; è

inoltre sempre possibile scrivere all’indirizzo mail telefonogiallo@bambinisenzasbarre.org.

“È una possibilità per i familiari di non sentirsi soli e di ragionare insieme a specialisti sulle

risposte da dare alle difficili domande che ogni giorno i figli pongono e per i bambini, spesso già

emarginati e vittime di pregiudizi a causa della loro situazione, di costruire una comunità virtuale

con scambio di bisogni e consigli” afferma Lia Sacerdote, la presidente e responsabile scientifica

dell’Associazione. Grazie al Telefono Giallo Bambinisenzasbarre può continuare, a distanza e nel

rispetto delle limitazioni imposte dalla pandemia, il lavoro di accoglienza, ascolto, interazione ed

attenzione che svolge solitamente negli Spazi Gialli: luoghi pensati per aiutare i bambini che

entrano negli istituti penitenziari ad affrontare con maggiore consapevolezza la difficile esperienza

del carcere e della detenzione di un genitore.

Associazione Bambinisenzasbarre ONLUS Chiamando la linea telefonica, infatti, i più piccoli possono raccontare paure, dubbi, emozioni e bisogni, ricevere consigli, confrontare la loro esperienza con quella degli altri figli di

detenuti. La linea telefonica continua inoltre a offrire ascolto, assistenza, informazioni pratiche e

sostegno piscologico anche ai familiari adulti, supportandoli nel trovare le risposte più adatte alle

difficili domande che ogni giorno i figli pongono sulla separazione dal genitore, e che in questo

momento di emergenza sanitaria è ancora più delicato affrontare. Fornisce inoltre consulenza a

operatori sociali, penitenziari e del Terzo Settore sui temi della tutela e del mantenimento della

relazione figli-genitori detenuti. Il Telefono Giallo e gli Spazi Gialli si inseriscono nel “Sistema Giallo”, l’intervento olistico che declina il “carcere alla prova dei bambini” e che ha trovato la sua formalizzazione nella Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti. La Carta, unica in Europa, applicata nelle carceri italiane, firmata il 21 marzo 2014 dal Ministro della Giustizia, dall’Autorità Garante per l’Infanzia e per l’adolescenza e

da Bambinisenzasbarre e rinnovata a novembre 2018, è stata accolta come riferimento guida per la

Raccomandazione dei 47 Paesi del Consiglio d’Europa nell’aprile del 2018.