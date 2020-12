Corso di formazione on-line per docenti sulle encicliche sociali di Papa Francesco

(lMezzogiorno. CERRRETO SANNITA -TELESE) Pastorale Scolastica, corso di formazione on-line per docenti su “Le encicliche sociali di Papa Francesco, lette nella cornice degli obiettivi dell’agenda 2030”

A cura dell’Ufficio Scuola diocesano, partirà per i docenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado del nostro territorio diocesano un corso di formazione on-line su “Le encicliche sociali di Papa Francesco, lette nella cornice degli obiettivi dell’agenda 2030”. Primo appuntamento sulla piattaforma GSuite lunedì 21 dicembre ore 18. Relatore del percorso di formazione sarà don Matteo Prodi, sacerdote della Diocesi di Bologna, docente dal 2010 presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna (Bologna) e dal 2018 docente di morale sociale speciale (economia, ambiente e geopolitica) presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli. Attualmente don Matteo Prodi ricopre nella Diocesi il compito di responsabile della Scuola d'Impegno Socio-Politico. Il percorso di formazione e di approfondimento – annuncia il direttore dell’Ufficio Scuola e preside del Liceo Classico “Luigi Sodo” don Alfonso Salomone – riguarderà gli obiettivi dell’Agenda 2030 attraverso la lettura delle encicliche sociali di Papa Francesco, la “Laudato Sì” e la “Fratelli tutti”. L’idea di creare e attuare progetti riguardanti questo tipo di proposta pedagogica era nata secondo la metodologia indicata dal dott. Simone Consegnati della Scuola di formazione della LUMSA, guidata dal prof. Italo Fiorin. Obiettivo di questo corso è qiello di non perdere il contatto avviato con le Istituzioni scolastiche, di consentire un proficuo rapporto di rete e di collaborazione e, soprattutto, di sensibilizzare i partecipanti sui temi del volontariato e della tutela del patrimonio ambientale.