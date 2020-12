Scuola. Conte: “DAD grande risorsa, con l’obiettivo di rientrare in sicurezza il prima possibile

Sembra ormai certo uno slittamento della didattica in presenza, almeno per le scuole superiori, dove maggiormente si avverte il peso dei contagi dovuti ai trasporti. In un video messaggio fatto arrivare al primo di una serie di seminari a distanza organizzati per gli attori scolastici, Conte dopo i saluti di rito ha detto che la didattica a distanza si è dimostrata una grande risorsa per la scuola italiana, fermo restante “l’obiettivo di rientrare a scuola in sicurezza il primo possibile”. Quindi non si parla più della data prestabilita del dopo vacanze di Natale, ma il prima possibile.

E’ iniziato ieri (venerdì 18 dicembre ndr) un ciclo di seminari a distanza “Ripensare l’educazione nel XXI secolo” organizzato dal Ministero dell’Istruzione e destinato a tutti gli attori della scuola pubblica italiana: dai docenti, agli alunni, passando per i collaboratori e gli educatori.

Ha aperto e presentato i lavori dalla sala palazzo della Minerva a Roma la ministra Lucia Azzolina di ritorno dalla Sicilia, che ha ricordato “gli anni bellissimi dei tempi in cui era studentessa e poi insegnante e per la bellezza della scuola” si sente in dovere di riaprire quello che per qualcuno “è un’ancora di salvezza” (la scuola ndr).

Il primo dei quattro incontri in diretta web titolato: “Pedagogia, didattica, educazione, fotografia di un paese” ha visto la presenza di oltre 10.000 iscritti.

I prossimi incontri si terranno a gennaio: “Cura educativa” e a febbraio: “L’educazione in cammino - proposte” e l’ultimo “Parlano i docenti” dove saranno gli interlocutori a testimoniare la loro esperienza.

In passato la ministra Azzolina, probabilmente per presa di posizione ideologica o ritenendo uno smacco per il suo ministero tenere le scuole aperte in modalità ‘smart’ si è adoperata in tutti i modi per tenerle aperte in presenza. Per la scuola la didattica a distanza non è solo un male, e l'ha ribadito oggi Conte. Guardandosi in giro si notano anche conseguenze positive della DAD adottata dalla scuola italiana per fronteggiare il Covid19: nei rioni dei paesi, nei quartieri delle città a zona gialla i ragazzi hanno iniziato a conoscere il loro vicini di casa e con loro, le rispettive famiglie. Ci si aiuta, si condividono le informazioni per collegarsi in rete, a volte la stessa rete Wi-Fi. Insomma si sono riprese quelle relazioni sociali tra vicinato che, sopratutto nel Nord del Paese, erano scomparse da anni. Vi è anche da dire che al Nord al contrario del Sud in famiglia molto spesso lavorano entrambi i genitori ed allora tenere un ragazzo a casa diventa un bel grattacapo. Ma questo è un altro problema e non ha nulla a che vedere con la socializzazione!

L’Italia è diversa come cultura e mentalità dalla Germania, giusto per citare un paese vicino e le scuole italiane non sono per nulla paragonabili a quelle tedesche. Il problema dei banchi italiani con le rotelle la dicono tutta sulla nostra capacità di crearci problemi. A scuola il contagio si può ridurre al minimo se i ragazzi stanno con la mascherina sempre e se stanno sempre seduti, immobili e possibilmente senza parlare, senza socializzare. Peggio della didattica a distanza.

I ragazzi in classe hanno bisogno di parlare liberamente con i professori, che non dimentichiamoci sono prima educatori e poi docenti. Ma oggi un professore, mettiamo che sia fragile, con indosso la mascherina, lo schermo protettivo come può svolgere in presenza il proprio delicato ruolo di educatore? E magari anche al freddo con le finestre aperte. Perché se circola l’aria il rischio diminuisce!

Non è questione di soldi, ma di incapacità e non spetta a noi comuni cittadini elettori o giornalisti trovare la soluzione. Possiamo solo ammettere l’errore (chi l’ha fatto) di aver mandato in parlamento quei candidati, oggi ministri.