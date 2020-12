Napoli. San Gennaro: “Rispettate le regole anti-contagio”

Per molti napoletani il fatto che il sangue di San Gennaro non si sia sciolto non e' presagio di sventura, ma un segnale che il Santo ha voluto dare al popolo.

In tempo di pandemia, il messaggio e' quello di fare stare piu' attenta la popolazione e per far cio' un po' di genuina paura non guasta.

In poche parole i napoletani spaventati rispetterebbero di piu' regole anti-contagio.