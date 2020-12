Padova XI per qualità dell’ambiente di vita delle città italiane 2020

( di Giuseppe Pace) La 31esima edizione del Sole 24 Ore ha per obiettivo l’indagine – analizzando 90 indicatori, per la maggior parte (circa 60) aggiornati al 2020 in base agli ultimi dati disponibili – di raccontare come

la pandemia da coronavirus ha impattato in modo differente sui vari ambienti provinciali italiani. La

qualità della vita è risultata buona o accettabile in 60 su 107 province italiane. Dai dati si desume

inoltre che circa il 42,5% della popolazione italiana, era circa il 44% lo scorso anno, vive in territori

contraddistinti da una qualità della vita scarsa o insufficiente. Il gruppo di province caratterizzate da

un livello di qualità della vita insufficiente è composto quest'anno esclusivamente da province

dell'Italia meridionale e insulare. Il che significa che la qualità della vita di oltre il 60,1% della

popolazione residente nel Mezzogiorno è al di sotto di livelli considerati accettabili. Caserta sale di

un posto, dal 94 al 93esimo. Per quanto riguarda le prime posizioni, dopo le due province, ci sono

due nuovi ingressi: Vicenza (era 14ª) e Padova (11ª). Ma il salto più alto è di Ascoli Piceno: dalla

37ª alla quinta posizione. Per l’ambiente naturale la qualità della vita, del 2020 delle città italiane, è

al primo posto è la città di Trento seguita da Milano, Pordenone e Sondrio. Le province che

figurano nelle posizioni di testa sono 21, come nella passata edizione, ma vedono l'esclusiva

presenza di province dell'Italia settentrionale. Come lo scorso anno, chiude la classifica Catania.

Padova è all’ 11esimo posto nella classifica sulla qualità della vita. Davvero un risultato

“storico”: undicesimo posto per Padova e la sua provincia nella classifica sulla qualità della vita

stilata come ogni anno da ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma in collaborazione con

Cattolica Assicurazioni. Un bel balzo in avanti per la città del Santo e tutto il territorio padovano,

che nel 2017 e nel 2018 occupavano rispettivamente la 34esima e la 25esima posizione. In testa alla

graduatoria c'è Trento, seguita a ruota da Pordenone e Sondrio: da segnalare il quinto posto di

Belluno e il settimo di Treviso, mentre Bolzano scende dal secondo al decimo posto. Per gli

indicatori ambientali spicca il quinto posto di Padova tanto nella sezione "Affari & Lavoro" quanto

in quella "Ambiente" (nonostante l'ultima posizione in coabitazione con Cremona nella classifica

della concentrazione media annua di Pm10 bilanciata però dalla "medaglia d'oro" per la densità di

piste ciclabili nei capoluoghi con 181,67 km ogni 100 chilometri quadrati). Alla voce "Reati e

Sicurezza", invece, la provincia di Padova occupa solo il 51esimo posto – causa sestultima

posizione in quanto a reati connessi al traffico di stupefacenti per 100mila abitanti e 90esima

posizione per quanto concerne scippi e borseggi ogni 100mila abitanti – mentre sale in 36esima

piazza nella sezione "Sicurezza Sociale". Dodicesimo posto alla voce "Istruzione e Formazione",

trentesimo in "Popolazione" e 33esimo per il "Sistema Salute". Preoccupante 76esimo posto nella

sezione "Tempo Libero", a cui fa da contraltare la 26esima posizione alla voce "Tenore di vita" (con la provincia di Padova unica del Veneto nella prima fascia). Per l’ambiente finanziario e

lavorativo,invece, Bolzano e Bologna aprono la classifica mantenendo le posizioni di vertice già

ottenute in passato, così come Trento, che al terzo posto di nuovo conferma i piazzamenti già

ottenuti negli ultimi anni. Ultima in classifica, come nel 2019, è Crotone. Di conseguenza per

l’ambiente del reddito e della ricchezza Milano conferma il piazzamento già ottenuto lo scorso anno

e apre la classifica sul tenore di vita. A seguire nel gruppo di testa c'è Bologna, che a sua volta

conferma il secondo posto del 2019, Aosta e Parma. Chiude la classifica, come lo scorso anno, la

provincia di Crotone. Per l’ambiente formativo e dell’istruzione è Trento la provincia/città

metropolitana a classificarsi in prima posizione. A seguire altre tre province del Nordest, Bologna,

Trieste e Udine. Ultima in classifica è Crotone. Per l’ambiente del tempo libero è Siena che si

conferma al primo posto nella classifica del tempo libero e turismo, confermando i piazzamenti

conseguiti nelle sei passate edizioni, così come Rimini, Aosta e VerbanoCusio-Ossola, mentre

Grosseto si piazza in quinta posizione. Chiude al classifica, come negli anni precedenti, Crotone.

Per l’ambiente relativo alla salute confermano il risultato già conseguito, Isernia si classifica al

primo posto, seguita da Terni, Cagliari e Catanzaro. Le posizioni di coda vedono 6 città dislocate

nel Nordovest, Cuneo, Vercelli e Asti; Como; Imperia e La Spezia. Anche il Nordest figura nel

gruppo di coda con 6 province, fra cui Trento; Vicenza e Treviso; Trieste e Gorizia; Reggio Emilia.

Per l’ambiente relativo ai reati e alla sicurezza Ascoli Piceno è la provincia più sicura d'Italia,

confermando gli ottimi piazzamenti già conseguiti nelle passate edizioni. Seguono Nuoro, Treviso e

Oristano, che a loro volta confermano la presenza nelle zone alte della classifica. Rimini chiude la

classifica in ultima posizione per il terzo anno consecutivo. Per quanto riguarda le prime posizioni,

dopo le due province, ci sono due nuovi ingressi: Vicenza (era 14ª) e Padova (11ª). Ma il salto più

alto è di Ascoli Piceno: dalla 37ª alla V posizione. Scala invece 13 posizioni e balza in testa la

provincia di Bologna, spinta da “ricchezza e consumi” (1° posto nella graduatoria settoriale),

ambiente e servizi (2a), affari e lavoro (4a), cultura e tempo libero (3a). Nella Top 25 altre cinque

province dell'Emilia Romagna: Parma (8°, +2 posizioni), Forlì-Cesena (14°, +11), Modena (15°,

+4), Reggio Emilia (17°, +5), Ravenna (22°, + 17). In generale, perdono posizioni nell'anno del

Covid le grandi città, soprattutto quelle turistiche come Venezia (33a, in calo di 24 posizioni),

Roma (32a, -14), Firenze (27a, -12) e Napoli (92a, -11); e altre zone turistiche. In controtendenza

solo la Liguria, tutta in miglioramento, con Genova 19esima e in avanzamento di 26 posizioni.

Nella top ten sono anche altre province di medie dimensioni come Verona (4/a, +3 posizioni),

Udine (6/a, +10) e Cagliari (9/a, +11). Resta la frattura Nord-Sud. Non cambiano però – nella

classifica Sole 24 Ore su benessere e qualità della vita – le gerarchie consolidate tra Nord e Sud: a

parte l'eccezione di Cagliari al 9° posto, la prima provincia meridionale successiva è Campobasso al

54° posto, seguita da Sassari e Nuoro al 62° e 63° posto, e sono tutti al gli ultimi 22 posti in

graduatoria. Le posizioni di fondo, sopra Foggia è stabile Crotone, mentre Agrigento sale due

gradini. Quanto a Foggia, si piazza all'ultimo posto. Deludono le grandi aree urbane: per trovare

Milano bisogna scendere alla posizione 45 (era 29ª); Roma è al 50° posto (ma in risalita dal 76°),

Torino al 64° (dal 49°) Napoli è in coda (103ª, era terzultima). Napoli per molti meridionali è una

sorta di stella polare del Mezzogiorno, ma in negativo, purtroppo. Ma loro non ci fanno caso e

continuano a tollerare una situazione di degrado ambientale senza fare e sperare di risalire la china e

non di continuare a discenderla, ma si sa scendere è meno faticoso che salire!

La Cappella intitolata a Santa Maria della Carità, affrescata tra il 1303 e il 1305 da Giotto su

incarico di Enrico degli Scrovegni costituisce uno dei massimi capolavori dell'arte occidentale.

La narrazione ricopre interamente le pareti con le storie della Vergine e di Cristo, mentre

nella controfacciata è dipinto il grandioso Giudizio Universale, con il quale si conclude la

vicenda della salvazione umana. L'edificio era originariamente collegato al palazzo di

famiglia, fatto erigere dopo il 1300, seguendo il tracciato ellittico dei resti dell'arena romana.

Da quando, nel 1880, la Cappella è stata acquisita dalla città di Padova, gli affreschi sono stati

continuamente oggetto di particolari attenzioni e, nell'Ottocento e nel Novecento, sono stati

compiuti svariati interventi conservativi. Dagli anni settanta fino ai giorni nostri, grazie alla

stretta collaborazione tra Amministrazione locale, Soprintendenze e Istituto Centrale per il

Restauro, sono stati compiuti accurati studi e monitoraggi sullo stato dell'edificio, sulla

qualità dell'aria, sui fattori inquinanti, sullo stato di conservazione delle pitture. La

costruzione del nuovo corpo di accesso, unitamente all'installazione di un impianto di

trattamento dell'aria, permette di gestire il forte flusso dei visitatori in modo tale da non

pregiudicare la conservazione degli affreschi. Gli ultimi controlli, evidenziando una

stabilizzazione della situazione, hanno permesso di eseguire il restauro, svolto dall'Istituto

Centrale per il Restauro grazie al protocollo di intesa siglato tra il Comune e il Ministero per i

Beni e le Attività Culturali. La Cappella degli Scrovegni, capolavoro della pittura del Trecento italiano ed europeo, è considerato il ciclo più completo di affreschi realizzato dal grande maestro toscano nella sua

maturità. Colore e luce, poesia e pathos. L'uomo e Dio. Il senso della natura e della storia, il senso

di umanità e di fede fusi assieme per narrare in un modo unico, irripetibile le storie della Madonna e

di Cristo. Giotto termina gli affreschi della Cappella entro i primi mesi del 1306. In questa data

"…la cappella presenta un'architettura molto semplice: un'aula rettangolare con volta a botte,

un'elegante trifora gotica in facciata, alte e strette finestre sulla parete sud, un'abside poligonale

poi sopraelevata per la cella campanaria". Il ciclo pittorico della Cappella è sviluppato in tre temi

principali: gli episodi della vita di Gioacchino e Anna (riquadri 1-6), gli episodi della vita di Maria

(riquadri 7-13) e gli episodi della vita e morte di Cristo. In basso a questi affreschi, una serie di

riquadri illustra le allegorie dei Vizi e delle Virtù. Duomo e Battistero

La basilica cattedrale di Santa Maria Assunta, di fianco al Duomo si trova il Palazzo Vescovile, ora

sede del Museo Diocesano . Il Duomo sorge sul luogo di precedenti edifici sacri di cui il più antico,

una cattedrale paleocristiana, sorgeva probabilmente sull'attuale sagrato. La nuova cattedrale

consacrata nel 1075 dal Vescovo Ulderico fu danneggiata pochi anni dopo nel terremoto del 1117.

La realizzazione dell'attuale Duomo fu compiuta tra il XVI ed il XVIII secolo.

Vincitore del concorso che era stato bandito risultò Michelangelo, ma l'esecuzione dei lavori fu

affidata all'architetto istriano Andrea da Valle e all'architetto Agostino Righetti che apportarono

sostanziali modifiche al progetto originario. Il Duomo fu completato solo nel 1754 dall'architetto

veneziano Girolamo Frigimelica, anche se la grandiosa facciata, con tre portali e due rosoni, da lui

disegnata, non fu mai terminata e in seguito gravemente danneggiata, assieme alla grande cupola,

nei bombardamenti del 1917 e 1918. Nel XIV secolo, nella sacrestia, sostenevano gli esami i

laureandi in Legge, in chiesa invece gli studenti delle altre facoltà, mentre "il baccellierato" (grado

che veniva conferito nel Medioevo allo studente che aveva conseguito il primo grado accademico,

inferiore a quello di dottore), la "licenza" e la "laurea" venivano conferiti dal Vescovo nel salone che è in piazza, che porta ancor oggi scolpite, sul frontone della porta, tre teste di bue, il famoso

stemma dell'Università. Nell'antistante piazza si teneva il "mercato dei porci", ma poi quando la

piazza fu donata alla chiesa, essa fu adibita a cimitero divenendo quindi prato e in seguito, nel 1904,

venne lastricata. Da via Dietro Duomo si vedono le tre absidi che concludono la navata centrale, le

due absidi terminali del transetto (la navata più corta), il campanile, la cupola con l'alto tamburo e la

grande lanterna. L'armonioso e luminoso interno, che ricorda quello di S. Giustina, è a croce latina con tre navate suddivise da pilastri. Sulla sinistra, nella Cappella della Madonna dei ciechi, è conservata una

Madonna col bambino di Stefano dall'Arzere. D Pietro Damini possiamo ammirare al secondo

altare San Girolamo e il committente Girolamo Selvatico e nella terza cappella, la pala raffigurante

Gesù Crocifisso con le sante Maddalena e Caterina. Presso la porta laterale il cenotafio (monumento

sepolcrale onorario che non contiene la spoglia del defunto) di Francesco Petrarca che fu canonico

del Duomo, opera ottocentesca di Rinaldo Rinaldi. La sacrestia dei Canonici conserva preziose

opere d'arte tra cui una Madonna col bambino di Giusto de' Menabuoi, due pannelli con Santi di

Giorgio Schiavone e due tele di Giandomenico Tiepolo, raffiguranti San Filippo Neri e San

Girolamo Emiliani e una pregevole Deposizione di Jacopo Montagnana. Nell'armadio intagliato in

noce del 1563 sono conservati preziosi reliquiari del XV secolo tra cui una croce processionale in

argento dorato del 1228, un calamaio d'argento, una croce e due candelieri in argento e cristallo di

rocca del XVI secolo. Il presbiterio, inaugurato nel 1997 dopo alcuni lavori di restauro, è adornato

con le statue dello scultore toscano Giuliano Vangi. Scesi nella cripta possiamo ammirare l'altare di

San Daniele con bassorilievi di Tiziano Aspetti (1565-1607). Nel transetto di destra, in fondo,

sull'altare, l'icona raffigurante la Madonna col bambino che un'antica tradizione vuole sia

appartenuta al Petrarca il quale credeva che fosse stata dipinta da Giotto. Il sottosuolo della

Cattedrale conserva mosaici, resti di colonne, urne di terracotta, pietra lavorate, ossa di bue e di

cavallo, forse resti di antichi sacrifici pagani. Alcuni capitelli bizantini con l'iscrizione alla Dea

Fortuna si trovano ora al Museo Eremitani, altri oggetti, quali pietre, croci ecc., sono nel Museo

Diocesano. Il Battistero Collegato al Duomo è il Battistero romanico intitolato a San Giovanni Battista. L'edificio risale alla fine del XII secolo ma è stato ricostruito nella sua forma attuale nel 1260 e consacrato nel 1281; ha pianta quadrata con alto tamburo circolare e cupola e un'abside con cupoletta. Il ciclo di affreschi voluti da Francesco da Carrara il Vecchio e da sua moglie Fina Buzzaccarini lo rende

straordinario: commissionati a Giusto de' Menabuoi rappresenta ancora oggi uno dei cicli pittorici

più spettacolari e meglio conservati del Trecento. In tutto un centinaio di scene, eseguite tra il 1375-

78 con le storie della Genesi, dell'Apocalisse e di S.Giovanni Battista.

Chiesa degli Eremitani Antichissima sede agostiniana, famosa per la Cappella Ovetari, uno dei capolavori del Mantegna La chiesa, iniziata nelle forme attuali nel 1276 su precedenti antichissime strutture, è dedicata ai

Santi Filippo e Giacomo, ma è tradizionalmente conosciuta come degli Eremitani in quanto

l'annesso convento con foresteria, che oggi ospita il Museo Civico agli Eremitani, era meta dei

pellegrini di passaggio. Sul fianco della facciata rimangono le tracce della porta d'accesso all'area

conventuale, con i segni della campanella di richiamo.

L'originale copertura lignea (1306) è attribuita a frate Giovanni degli Eremitani, monaco del

convento noto per aver realizzato la grande copertura del Palazzo della Ragione.

La chiesa è un tipico esempio di edificio dell'ordine Agostiniano: un'unica grande aula (detta anche

a granaio) adatta alla predicazione.

Francescano è l'impianto architettonico, per la semplicità dovuta principalmente al contenimento

dei costi di costruzione, ma non mancano accenni gotici.

L'edificio, pur avendo subito alcuni cambiamenti nei secoli XIV e XVII e, più recentemente,

durante la seconda guerra mondiale, conserva ancora il fascino delle chiese conventuali

trecentesche.

La facciata, del 1360, si presenta divisa orizzontalmente in due parti: una inferiore in pietra, con

portale al centro e quattro archi ciechi ai lati (un particolare tipico dell'architettura padovana del

tempo e che serviva per predicare ai fedeli riuniti nel sagrato); una superiore in cotto, di impronta

tardo-romanica, con lesene ad archi, un bel rosone centrale e un fastigio ornato da archetti pensili.

L'interno Bellissimo è l'interno a una sola navata, con il soffitto ligneo e le pareti ornate dall'alternanza di fasce di mattoni rossi e ocra. All'ingresso della chiesa due sepolcri, opera di Andriolo de Santi: a sinistra quello di Jacopo da Carrara, con un'iscrizione dettata dal Petrarca, e a destra quello di

Ubaldino da Carrara, entrambi signori della Padova trecentesca.

Proseguendo lungo la parete di destra, dopo un altare barocco, incontriamo la Cappella del Sacro

Cuore con affreschi di figure a mezzo busto rappresentanti le Virtù e Le Arti Liberali di Giusto de'

Menabuoi e tre cappelline in cui recenti restauri hanno portato alla luce alcuni frammenti di

affreschi trecenteschi tra cui busti di sante del Guariento.

La Cappella Ovetari

Segue la Cappella Ovetari, eretta da Antonio Ovetari e fatta affrescare dalla moglie dopo la morte

del marito. L'incarico fu affidato a Giovanni d'Alemagna, Antonio Vivarini, Niccolò Pizzolo,

Ansuino da Forlì e al giovane Andrea Mantenga, all'epoca diciassettenne e allievo dello Squarcione.

Il bombardamento dell'11 marzo 1944 polverizzò la Cappella Ovetari e del Mantenga oggi

rimangono solo i due riquadri inferiori della parete destra della Cappella: l'Assunta nell'abside e il

Martirio di San Cristoforo, che staccati verso la fine dell'800, in quanto già danneggiati, si

salvarono fortunatamente al bombardamento.

Le altre cappelle

Dopo la Cappella Ovetari si apre la Cappella Dotto in cui rimane traccia di un affresco attribuito ad

Altichiero. Nella Cappella Maggiore, corrispondente al Presbiterio, rimane, sulla sinistra, la parte superstite del

ciclo di affreschi raffiguranti le Storie di S. Agostino, San Filippo e San Giacomo minore del

Guariento, a cui collaborò anche Niccolò Semitecolo. Anche il Crocifisso del 1370, dipinto a

tempera su tavola, è attribuito ad uno dei due artisti sopra citati.

A destra Cristo incorona la Vergine del Guariento. Segue la Cappella Sanguinacci con il sarcofago di Ilario Sanguinacci, una tra le opere più riuscite dello scultore trecentesco Paolo Jacobello. Nella parete di destra in alto Madonna in trono col Bambino in piedi, tre santi ai lati e un offerente inginocchiato attribuita a Giusto de' Menabuoi. Anche la Sacrestia conserva importanti opere d'arte, tra cui un affresco di Altichiero.

La Chiesa di S. Sofia è tra le più antiche della città. Nota e famosa soprattutto per la sua

originalissima struttura, nel secolo scorso fu a lungo oggetto di studi di culto da parte di

numerosi esperti.I resti di fondazioni romane visibili nel sotterraneo e una pietra sacrificale

dimostrano che la chiesa è sorta sulle rovine di un tempio pagano, probabilmente dedicato al

dio Mitra, divinità di origine persiana, le cui prime tracce risalgono al 1300 a.C., ma

probabilmente risalgono a prima di quella data. Tale divinità era venerata in uno dei culti

orientali, portato dal mondo ellenico, diffusosi a Roma in alternativa alla religione ufficiale. Il

primo grande rifacimento della chiesa risale al IX secolo, in epoca carolingia. L'attuale

edificio, stilisticamente affine alla tipologia diffusa sul litorale adriatico, fu costruito, a partire

dalla zona absidale, tra il 1106 e il 1110 e completato nel 1127. Chiesa di Santa Sofia

La Chiesa di S. Sofia è tra le più antiche della città. Nota e famosa soprattutto per la sua

originalissima struttura, nel secolo scorso fu a lungo oggetto di studi di culto da parte di numerosi

esperti. I resti di fondazioni romane visibili nel sotterraneo e una pietra sacrificale dimostrano che la

chiesa è sorta sulle rovine di un tempio pagano, probabilmente dedicato al dio Mitra, divinità di

origine persiana, le cui prime tracce risalgono al 1300 a.C., ma probabilmente risalgono a prima di

quella data. Tale divinità era venerata in uno dei culti orientali, portato dal mondo ellenico, diffusosi

a Roma in alternativa alla religione ufficiale. Il primo grande rifacimento della chiesa risale al IX

secolo, in epoca carolingia. L'attuale edificio, stilisticamente affine alla tipologia diffusa sul litorale

adriatico, fu costruito, a partire dalla zona absidale, tra il 1106 e il 1110 e completato nel 1127. La

facciata (XI – XIV secolo) appare inclinata a causa di cedimenti delle fondamenta avvenuti già

durante la prima costruzione. Durante il tremendo terremoto del 1117, che distrusse gran parte degli

edifici padovani compresa la Basilica di Santa Giustina, la struttura era ancora nell'iniziale fase di

costruzione. La facciata, tripartita, rivela la suddivisione interna in tre navate. Il corpo centrale è

diviso da un cornicione: nella parte inferiore la porta sormontata da un arco e fiancheggiata da

quattro nicchie, nella parte superiore due colonne, il rosone, la bifora e due finestre incorniciate

dagli archetti pensili. Il tetto a capanna e il portale affiancato da nicchie ricalcano modelli presenti

nella laguna veneta. La superficie muraria delle ali laterali esalta la materia e le sfumature

cromatiche del mattone. Il piccolo campanile romano-gotico risale al XIV secolo. Il tetto con volte

a crociera è del XIV secolo e fino ad allora era una copertura provvisoria di paglia. La struttura non

era stata calcolata per sostenere l'enorme peso della nuova copertura e creò già da subito problemi

statici tamponati con tiranti e sostegni al colonnato interno. L'abside, che costituisce la parte più

interessante e singolare dell'edificio, è formata esternamente dalla sovrapposizione di tre ordini di

arcate: il primo giro dal basso è la parte più antica dell'edificio (VII – IX secolo) ed è ornato con

semicolonne sormontate da rozzi capitelli in pietra con croci e animali. Il secondo giro risale al X

secolo, il terzo fu costruito cento anni più tardi e completato nel 1127 con il resto dell'edificio.

L'interno a tre navate richiama lo stile romanico-gotico. E' coperto con volte a crociera ed è

caratterizzato per l'assoluta essenzialità dell'arredo. Le tre navate sono separate da pilastri e colonne

bizantine che, poiché diverse l'una dall'altra, formano una sequenza molto bizzarra e interessante.

Persino i vari livelli sono lasciati all'improvvisazione del momento e denotano chiaramente molte

fasi successive di lavorazione condotte però in breve tempo e con l'utilizzo di materiale da

costruzione di recupero, riciclato da rovine anche romane. A sinistra dell'ingresso principale, il

Sepolcro del giurista Lodovico Cortuso, morto nel 1418, che dispose che ai suoi funerali

partecipasse un coro di dodici ragazze vestite di verde, accompagnate da cinquanta suonatori e tutti

gli ordini monastici, eccetto quelli in abito nero. Tra le opere scultoree quella di maggior valore è la

Vergine col Cristo morto dello scultore Egidio da Wiener Neustadt (1430), collocata sopra il

secondo altare della navata di sinistra. Nell'ultima nicchia a sinistra prima dell'abside interna,

Madonna col bambino attribuita a Giovanni da Gaibana. Nella lunetta dell'abside, Madonna col

bambino e due sante, affresco del XIV secolo di scuola giottesca. I resti della decorazione murale

più antica, risalente al XIII secolo, sono oggi deteriorati. Dalle analisi delle strutture pare comunque

certo che non sia mai stato previsto un ciclo organico di affreschi. Restauri ottocenteschi e del

secondo dopoguerra (1951-58) hanno rimosso gran parte dell'apparato decorativo e tutte le aggiunte

barocche, compresi gli altari. Grazie alle accurate note dei cronachisti dei secoli passati, sappiamo

che nel 1448 il diciassettenne Andrea Mantegna firmava la sua prima pala d'altare e che addirittura

a quell'età precocissima era già definito "magister" e "pictor". Di quest'opera perduta, che ornava

l'altare maggiore della chiesa di Santa Sofia, ci resta solo la trascrizione della scritta di cui era

fregiata grazie alla quale sappiamo che Mantegna era nato, diciassette anni prima, ossia nel 1431, in

un piccolo paese veneto, di nome Isola di Carturo, proprio sul confine tra Vicenza e Padova.

L'origine arcaica delle strutture preesistenti alla Chiesa è testimoniata in particolare dalla cripta

sotterranea, che rappresenta forse la sopravvivenza di un importante tempio antico collegato da una

galleria sotterranea ad un altro sull'opposta sponda del fiume Brenta dapprima e Bacchiglione poi,

che vi passava accanto. Proprio questo è l'aspetto che pone ancora notevoli dubbi interpretativi,

individuabili in leggende. Nomi di luoghi e tracce storiche sono tuttavia fuorvianti ed insicuri. La

stessa consacrazione a Santa Sofia s'innesta in queste leggende, condizionandone pesantemente le

discussioni interpretative storiche. Le strutture incompiute della cripta, identificate negli anni '50,

sono assai particolari, in quanto ripetono esattamente in dimensioni solo di poco ridotte, quelle della

cripta della veneziana basilica di S. Marco, iniziata nel 1063. Ed anche le maestranze dovevano

venire da Venezia, in quanto le parti rimaste dell'elevato mostrano un apparato di nicchie

semicircolari con disposizione a spina di pesce dei mattoni delle semicalotte che è tipicamente

lagunare. Se la progettazione architettonica e la conduzione della fabbrica sono state del tutto

carenti ed improvvisate, anche a causa del lungo protrarsi dei lavori e delle modeste disponibilità

finanziarie, del tutto straordinaria è stata invece l'abilità delle maestranze. In particolare è

evidentissima la bravura nel lavorare il laterizio, con numerose soluzioni altamente spettacolari.

La Chiesa di San Francesco

Iniziata nel 1416, modificata ed ampliata nella prima metà del secolo XVI, appartenente alla

comunità francescana, fu soppressa nel 1810 e solo nel 1914 fu restituita ai frati.

Il muro esterno della chiesa, in cotto, presenta una cornice ed archetti pensili e l'ampio porticato ad

archi acuti è con tutta probabilità, sempre dello stesso periodo, come il bel portale in cotto sotto il

portico a destra. Nelle lunette sul muro, sotto il portico, sono a malapena visibili tracce d'affreschi

dello Squarcione, artista padovano maestro del Mantenga, che vi aveva affrescato, con terra verde, i

fatti della vita del Santo, anche in alcune parti del chiostro. Al tempo dell'Algarotti gli affreschi

erano ancora visibili ed egli racconta che i frati tennero un'assemblea per decidere di coprirli di

calce. L'interno è a tre navate, ampie, con volte a crociera, separate fra loro da colonne e pilastri

alternati. Sopra la porta d'ingresso della navata di destra è posto il sarcofago con busto dello

scrittore fiorentino Bartolomeo Cavalcanti, esule a Padova ove morì nel 1562. All'interno, numerose

sono le opere artistiche di rilievo, vi lavorarono tra gli altri: Bartolomeo Bellano e Andrea Briosco,

discepoli di Donatello, Paolo Veronese, Pietro Damini, Alessandro Varotari, detto il Padovanino, e

Domenico Campagnola fino ad arrivare ai tempi nostri con le molteplici opere dello scultore

padovano Luigi Strazzabosco, attivo anche a Palazzo Zabarella. Per la porta, recante il numero

civico 63, si accede al Capitolo di Santa Maria della Carità (dal

sito salvalarte.legambientepadova.it ), confraternita dedita all'assistenza dei malati poveri e alla

gestione di lasciti e opere di beneficenza. Edificio del 1420, costruito su un precedente del XII

secolo, semplice nella costruzione della facciata ci sorprende, al piano superiore nella sala del

capitolo, con il suo soffitto a cassettoni e con gli affreschi lungo le pareti narranti episodi della vita

di Maria, del pittore veronese Dario Varotari, non estraneo agli influssi del Tintoretto. Accanto alla

Chiesa vi era l'ingresso all'Ospedale di S. Francesco, che si univa con i suoi undici archi acuti del

portico ai ventisei archi della Chiesa e del Convento francescano.

Iniziato nel 1414, l'ospedale, funzionò sino al 1798 e nel 1543 vi fu istituita una clinica medica per

gli studenti di medicina prima nel suo genere. Attualmente l'ospedale è sede del Museo di storia

della Medicina. Il grandioso e celebre tempio di Santa Giustina, che secondo alcuni studiosi sorgerebbe sulle rovine di un tempio pagano, è la più importante opera architettonica di Padova e il più antico luogo di culto

della città. La chiesa, straordinariamente affascinante per la sua posizione laterale ed asimmetrica

rispetto a Prato della Valle, venne fondata intorno al V secolo su un luogo cimiteriale in memoria

della martire Giustina: una giovane patrizia cittadina che fu martirizzata nel 304 nella feroce

persecuzione di Massimiliano. Secondo la tradizione il padre della martire, Vitaliano, alto

funzionario imperiale che pare fosse stato convertito al cristianesimo da San Prosdocimo, fece

costruire il primo nucleo della chiesa che sarebbe diventata la sede della prima cattedrale della città

cristiana. Alla Chiesa fu annesso successivamente un monastero benedettino e il complesso si

arricchì progressivamente di beni e reliquie. Dopo la ricostruzione, a seguito del terremoto del

1117, la chiesa fu demolita nel 1502 per dar posto all'attuale colosso, realizzato tra il 1532 e il 1579

da diversi architetti, e in particolare da Andrea Moroni e Andrea da Valle. La facciata La facciata,

che sarebbe dovuta essere ricoperta di marmo, probabilmente bianco, non fu mai portata a termine.

Sulla gradinata si possono ammirare due grifi in marmo rosso di Verona appartenenti al portale

duecentesco. Furono inoltre necessari 85 anni per arrivare alla copertura del tetto che richiese

enormi quantità di denaro e di materiali. Ed è per queste ragioni che quando si pensa ad un lavoro

interminabile, si dice: "…longo come a fabrica de Santa Giustina". La facciata in ruvida pietra è

d'altra parte entrata a pieno titolo nell'immagine acquisita, in tutto ciò aiutata dall'orizzonte delle

otto cupole, che le danno un aspetto rotondeggiante, e dal campanile poggiante sul predecessore

medievale, che nasconde interessanti elementi delle fabbriche anteriori e che domina la vastissima

mole della Basilica.

L'interno

L'interno, vasto e luminoso, uno dei massimi capolavori dell'architettura rinascimentale, è a croce

latina e si presenta diviso da grandi pilastri in tre navate. La luce entra attraverso le cupole

finestrate. Per dimensioni (122 metri di lunghezza) Santa Giustina è la nona tra le chiese del mondo,

segnata anche nel pavimento della Basilica di S. Pietro a Roma. Partendo dalla navata di destra,

dietro l'Arca di San Mattia si apre un suggestivo passaggio per il Pozzo dei Martiri (1566) dove

sono raccolte tutte le reliquie dei martiri padovani, ornato da quattro statue in terracotta; sulla destra

una gabbia in ferro che conteneva le reliquie di San Luca. Di qui giungiamo al Sacello di S.

Prosdocimo (il sacello è una piccola cappella votiva) con ricche decorazioni marmoree e musive (di

mosaico), fatto costruire alla fine del VI secolo. Tornati in chiesa attraverso il transetto e la cappella

dedicata a San Massimo, nota per il movimentato gruppo marmoreo di Filippo Parodi raffigurante

la Pietà, si accede alla trecentesca Cappella di S. Luca. L'ancona (tavola dipinta) di Andrea

Mantegna che era posta sopra l'Arca di San Luca, opera pisana del 1316 con bellissimi rilievi in

alabastro, fu asportata da Napoleone e oggi si trova alla Pinacoteca Brera di Milano. Una lapide in

marmo nero ricorda la sepoltura della veneziana Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, morta nel 1684 a

soli 38 anni, la prima donna laureata nel mondo (1678). Attraverso il Coro vecchio, che era l'abside

della chiesa precedente (1462), con 50 stalli e sedili in noce, si accede all'antisagrestia, dove è

custodito l'architrave del portale romanico della basilica vecchia (1080 circa). La sagrestia (1462)

racchiude arredi lignei seicenteschi. Notevolissimi gli intagli e i decori del cinquecentesco coro,

dove la pala (Martirio di S. Giustina, 1575 circa) all'altare di fondo è di Paolo Veronese. La

cappella a sinistra del presbiterio reca nella volta e nel catino affreschi di Sebastiano Ricci.

Il monastero Il ricco monastero, che in passato accolse personaggi illustri e papi, fu soppresso da Napoleone

Bonaparte nel 1810 e trasformato in caserma e ospedale militare. Ritornò ai monaci nel 1919 e fu

eretto nuovamente in Abbazia nel 1943. E' possibile visitarne il Chiostro del Capitolo, costruito nel

XII secolo in stile romanico e il Chiostro Maggiore, chiamato anche Chiostro Dipinto per i molti

affreschi che lo decoravano. La biblioteca monastica medioevale, con i suoi arredi, i suoi scaffali

scolpiti in legno pregiato, le ricche tappezzerie, le raccolte d'arte, incrementate da lasciti e

donazioni, e i suoi 80.000 volumi, aveva raggiunto l'apice nel XVIII secolo, ma a seguito di un

decreto di Napoleone fu soppressa. Gli scaffali furono portati nella Sala dei Giganti della Reggia

Carrarese, ora Liviano, ma purtroppo furono tanti i libri e i capolavori d'arte dispersi.