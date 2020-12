(ilMezzogiorno) NAPOLI La Regione Campania vuole rinviare il termine della chiusura della caccia per far recuperare ai cacciatori i giorni perduti di attività venatoria a causa della Pandemia. Le Associazioni Ambientaliste ed Animaliste in rivolta. Se dovesse passare la proposta della Regione, l’artiglieria puntata contro le beccacce, i beccaccini, i cinghiali, i fagiani, i frullini, i merli e le volpi continuerebbe a sparare fino al 31 gennaio 2021.

Concludono i protezionisti: . da Wwf Italia ONLUS ONG Il Delegato per la Campania arch. Piernazario ANTELMI