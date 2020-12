Caserta. Il Liceo Manzoni: A Challenge to widen your horizons

(Caserta24ore) CASERTA VA Challenge to widen your horizons, una sfida per ampliare i tuoi orizzonti, questo è quanto si propone l’indirizzo Cambridge International del Liceo Manzoni di Caserta, ente certificato dal 2015 dall’Università di Cambridge quale centro per l’attivazione del Liceo Scientifico e Classico Cambridge International. Questo è quanto sostiene il Dirigente scolastico professoressa Adele Vairo del Liceo Alessandro Manzoni di Caserta, da anni attenta a promuovere percorsi innovativi dall’alto profilo didattico e riconosciuti anche dalle università di tutto il mondo. Il Liceo Manzoni è infatti abilitato ad inserire, nel normale corso di studi, insegnamenti che seguono i programmi internazionali della scuola anglosassone quali History, English as a second Languadge, Matematics e mathematics A level le cui certificazioni sono riconosciute a livello internazionale. Gli studenti del liceo Manzoni infatti seguono i programmi della scuola britannica e ne sostengono i relativi esami con valutazioni effettuate direttamente in Inghilterra. Al fine di sottolineare le peculiarità e le potenzialità di una formazione orientata ad uno studio specialistico della lingua inglese attraverso le discipline IGCSE (Certificato Internazionale di Istruzione Secondaria), il Liceo Manzoni ha organizzato insieme alla John Cabot University e Evolution Training due eventi d’eccezione Public speaking: tecniche e strategie per parlare in pubblico e “Cambridge International for a better future!”.Public speaking: tecniche e strategie per parlare in pubblico si terrà lunedì 14 dicembre 2020 alle ore 17:00 e vede la collaborazione della maggiore università americana in Italia, la John Cabot University, che, con i suoi 14 corsi di laurea e i 19 percorsi complementari, attrae studenti da oltre 70 paesi di cui circa il 30% è italiano. Il webinar si svolgerà in modalità streaming sulla pagina Facebook Campus Manzoni. Alla diretta interverranno il Dirigente scolastico Adele Vairo; il dott.re Giovanni Joey Pasquariello, dottore di ricerca in fiscalità, contratti e imprese tra diritto tributario e civile in qualità di moderatore; la dott.ssa Michèle Favorite, docente di Business Communication e Public Relations, nonché direttrice dell’Ufficio ammissioni italiane della John Cabot University e relatrice del webinar, durante il quale verranno illustrate agli studenti le strategie e tecniche del Public Speaking. Chiuderanno l’evento quelli che sono i veri protagonisti della scuola: gli studenti del liceo Manzoni che organizzeranno al momento un breve discorso, con la simulazione di uno speech sulla base di quanto appreso durante il webinar.

Giovedì 17 dicembre, alle ore 16.00, proseguirà il ciclo di eventi in modalità streaming dedicati al Liceo Cambridge international dal titolo “Cambridge International for a better future!”. All’incontro, che vede coinvolta la Evolution Training, ente specializzato in certificazioni linguistiche e progetti internazionali, interverranno il Dirigente scolastico Adele Vairo, come relatrice d’eccezione Josephine McNulty, la Schools Relation ship Manager per l’Italia, la quale illustrerà le peculiarità degli istituti certificati da Cambridge International e i relativi programmi.