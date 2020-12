Campania. De Luca: Avremo 10.000 decessi e terapie intensive in sofferenza gia' il 15 gennaio.

"Di questo passo avremo 10.000 decessi e terapie intensive in sofferenza gia' il 15 gennaio".

Cosi'risponde De Luca a Fazio (Raitre) che gli chiedeva di commentare gli assembramenti domenicali per le vie dei negozi, anche a Napoli in via Toledo. La riapertura delle scuole (con i problemi correlati mai risolti) il picco dell'influenza stagionale e i comportamenti scellerati sul banco degli imputati.

"Le istituzioni devono avere la forza di chiamare i nostri cittadini a responsabilita', ma per far cio' sono necessarie le misure… un 20% di irresponsabili fara' comunque il cenone di Natale, nelle ville private… Ho il terrore che avvengano assalti ai treni nei giorni immediatamente precedenti il Natale”.

Questo in sintesi il De Luca pensiero intervistato a distanza su Raitre domenica 13 sera.