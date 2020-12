Caserta. S. Messa in ricordo delle Vittime del Dovere

>(Caserta24ore) CASERTA Duomo di Caserta, domenica 13 dicembre 2020, ore 11.15. Sarà una cerimonia raccolta la Santa Messa in ricordo delle Vittime del Dovere che, come da tradizione, verrà celebrata presso il Duomo di Caserta dal Parroco della Cattedrale Don Vincenzo De Caprio, domenica 13 dicembre 2020, alle ore 11.15. L’evento, organizzato dall’Associazione Vittime del Dovere e dall’Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione provinciale di Caserta, quest’anno si svolgerà secondo le misure vigenti, atte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. La Santa Messa, in ricordo del sacrificio dei Servitori dello Stato, rappresenta da molti anni un appuntamento solenne, ispirato dal compianto Vescovo Mons. Pietro Farina, il quale suggerì agli organizzatori di rendere una consuetudine, in occasione della terza domenica d’Avvento, questo momento di preghiera per i tanti caduti appartenenti alle Forze dell’Ordine, Forze Armate e Magistratura che hanno offerto la propria vita in nome della Nazione. Quest’anno la celebrazione assume un significato particolare poiché attraverso la condivisione, la riflessione e la memoria si cercherà di sentirsi uniti e solidali grazie a quei valori cristiani e civili che animano il nostro quotidiano e che permettono anche di superare le enormi difficoltà legate alla pandemia.

Durante la Santa Messa verrà ricordato anche Monsignor Giovanni D’Alise, recentemente scomparso, il quale negli ultimi anni ha sempre voluto, con partecipazione ed intensità, dispensare personalmente l’Eucarestia prenatalizia al fine di manifestare ai familiari delle Vittime del Dovere la vicinanza e l’affetto di tutta la Comunità casertana. Le note del Silenzio al momento dell’Eucarestia saranno eseguite da un trombettiere della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” al fine di rendere ancora più solenne la celebrazione, particolarmente sentita dalla comunità casertana. I familiari delle Vittime del Dovere parteciperanno all’evento eucaristico che rappresenta una modalità significativa per affrontare insieme la sofferenza della perdita di un proprio caro, caduto o rimasto invalido per servire la Nazione. L’Associazione Vittime del Dovere e l’Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione provinciale di Caserta, desiderano rinnovare il proprio ringraziamento alla Provincia di Caserta e al Comune di Caserta per aver concesso il patrocinio alla manifestazione; all’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per la gradita partecipazione. Ringraziamenti sentiti al Cavalier Girolamo Vendemia, Presidente dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, sezione Caserta, e all’Ispettore in pensione, Domenico Sparaco, per la sempre preziosa collaborazione nella realizzazione di questa importante occasione di raccoglimento. Sentita gratitudine va al Prefetto Raffaele Ruberto, al Questore di Caserta Dott. Antonio Borrelli, al Sindaco Dott. Carlo Marino, al Vice-Presidente della Provincia Gianpaolo Dello Vicario, in quali hanno confermato fin da subito la loro partecipazione e offerto la piena disponibilità a rendere possibile un momento intenso e carico di sentimenti e valori. Un ringraziamento a tutti i rappresentanti delle Forze di Polizia e Forze Armate che saranno ancora una volta vicini ai familiari dei loro colleghi Vittime del Dovere.

Un pensiero affettuoso rivolgiamo a quelle vedove, a quegli orfani, a quei genitori, a quei fratelli e sorelle che in questi ultimi mesi hanno perso il loro congiunto a causa della criminalità o per colpa della pandemia. Il primo Natale senza quell’affetto sembra non avere senso, tuttavia la forza deve scaturire dalla consapevolezza che il loro sacrificio rimarrà imperituro perché “Chi dona la vita per gli altri resta per sempre”