AVERSA. Terza Domenica di Avvento 2020: il commento di Mons. Angelo Spinillo

(Caserta24ore) AVERSA “Ci avviciniamo con gioia all’incontro con colui che viene, rendiamo sempre grazie al Signore che ci rende partecipi della misericordia che Egli dona al mondo intero” https://youtu.be/3ZBKsV_72mA

La domenica della gioia: è così che ordinariamente viene definita la terza domenica del Tempo di Avvento. La gioia di mettersi in cammino verso il Signore, ci dice Mons. Angelo Spinillo nello spezzare la parola di domenica prossima, 13 dicembre 2020: “Chi vive nella fede il desiderio di andare incontro al Signore è come se fosse già attivo nel vivere in proiezione verso tutto ciò che è amore”. La gioia di essere nella speranza che quanto di buono e di santo sentiamo nel nostro cuore “si realizza, si vive in ogni passo che muoviamo verso la pienezza dell’incontro con colui che viene. E allora rendiamo grazie al Signore, sempre, perché ci rende partecipi di quella forza di vita nuova che è la misericordia che Egli dona al mondo intero”