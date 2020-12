Come Insegnare ai Giovani i Diritti Umani. webinar venerdì 11 dicembre

(IlMezzogiorno) Webinar informativo e di formazione per educatori, genitori ed insegnanti. La Giornata Mondiale dei Diritti Umani si celebra ogni anno il 10 dicembre, il giorno in cui l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato, nel 1948, la Dichiarazione universale dei Diritti Umani. Nel 2018, la Giornata Mondiale dei Diritti Umani segna il settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei Diritti Umani, un documento fondamentale che proclama i diritti inalienabili degli essere umani, indipendentemente da razza, colore, religione, sesso, lingua, opinione politica o di altra natura, origine nazionale o sociale, proprietà o altro status.

È uno dei documenti più tradotti al mondo, disponibile in oltre 500 lingue .Redatta da rappresentanti di diversi contesti legali e culturali di tutte le regioni del mondo, la Dichiarazione stabilisce valori universali e uno standard comune per tutti i popoli e tutte le nazioni. Stabilisce la pari dignità e il valore di ogni persona.

Grazie alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e agli impegni degli Stati nei confronti dei suoi principi, la dignità di milioni di persone è stata elevata e sono state gettate le basi per un mondo più giusto.

Per celebrare questa giornata, i volontari della fondazione Gioventù per i Diritti Umani organizzano un webinar informativo e formativo intitolare “Come Insegnare ai Giovani i Diritti Umani”. I volontari desiderano offrire degli strumenti gratuiti che gli educatori, i genitori e gli insegnanti possono utilizzare per l’insegnamento dei 30 diritti fondamentali. Ancora oggi è necessario e vitale parlare di diritti umani, in quanto guerre, discriminazioni e violenza non sono cessati di esistere completamente. Infatti i volontari sostengono che, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard: “I diritti umani devono essere resi una realtà, non un sogno idealistico.”

Venerdì 11 Dicembre alle ore 20:30 avrà inizio il webinar attraverso la piattaforma ZOOM. Per chi volesse partecipare può fare l’iscrizione scrivendo a gioventuperidirittiumaniitalia@gmail.com .