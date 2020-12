Un pullman per le donazioni di sangue e una festa per i bambini ricoverati al Santobono

(Caserta24ore) AVERSA mobilitazione per Sabato 19 dicembre ’20. Ancora una volta l’Associazione “Il Coraggio dei Bambini”, all’insegna dell’hashtag #insiemecelapossiamofare, scende in campo per concretizzare gesti di solidarietà e beneficenza. L’associazione di Aversa, fondata da genitori di bambini malati oncologici per aiutare la ricerca scientifica nel campo dei tumori cerebrali infantili, ha annunciato pubblicamente – chiedendo un’ampia adesione – l’organizzazione di un pullman per favorire delle donazioni di sangue presso l’ospedale pediatrico Santobono-Pousillipon di Napoli che ha una estrema necessità di sangue. La data fissata per la speciale trasferta è il prossimo sabato 19 dicembre, quando appunto dalla città normanna partirà un autobus alla volta del capoluogo campano per compiere “un piccolo grande gesto d’amore”. In realtà l’appello lanciato dal sodalizio “Il Coraggio dei Bambini” non si “limita” alla donazione di sangue: «Abbiamo chiesto alla direzione sanitaria del Santobono-Pousillipon – spiega Alessandro Cannolicchio, presidente dell’associazione – di organizzare, sempre nella mattinata del 19 dicembre, una bellissima festa per i bambini ricoverati, nel cortile dell’ospedale, ovviamente nel rigoroso rispetto dei protocolli anti Covid-19. Interverrà il nostro testimonial Tony Figo, comico e attore napoletano, tra i protagonisti di “Made in Sud” e “Colorado”. Si esibirà anche un coro Gospel, che intonerà emozionanti melodie natalizie. Non potranno chiaramente mancare Babbo Natale, gli Elfi giocolieri e trampolieri, che balleranno e consegneranno doni e biscottini, e tanti personaggi dei fumetti in costume. Pensiamo anche di montare un cannone sparaneve per creare al meglio l’atmosfera natalizia».

«Chiediamo a chi può e se la sente – conclude il presidente – di donarci dei giocattoli da poter portare ai bambini ricoverati. Non importa se per maschio o femmina, non importa l’età. Il nostro scopo è semplicemente quello di regalare un sorriso, una emozione bella e profonda, a chi la vita ha riservato tanto dolore e sofferenza».

Per contatti: Associazione “Il Coraggio dei Bambini”, Tel. 3478179570, mail: ilcoraggiodeibambini@libero.it.