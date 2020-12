Restituire la XIII trattenuta ai pensionati sindacalizzati

(Giuseppe Pace V.Segretario Prov.le Partito Pensionati di Padova) Egregio Direttore, Vedo e deduco che il Sindacato è secolarizzato come non pochi altri servizi sociali. Attualmente più di qualche cittadino pensionato vede l’inopportunità della scelta dello sciopero proclamato per il 9 c. m. per i pubblici dipendenti. Corrono, ovviamente, in difesa dello sciopero proclamato i confederali CISL, UIL e CGIL e contro lo spirito critico del cittadino pensante e non più suddito e succube anche del mal fare sindacato. Dai Sindacati e da alcuni lustri più di qualche tesserato fugge. Restare iscritti al Sindacato soprattutto i pensionati. Molti di questi però non vengono sempre ben rappresentati dai Sindacati sia per combattere il prelievo fiscale eccessivo sulle pensioni, sia per non aver ostacolato il Governo- Monti prima e Renzi poi- quando ha prelevato a milioni di pensionati gli aumenti automatici di contingenza sulle pensioni (superiori a 1450 e. lordi): un ammanco di diverse migliaia di euro in un lustro. Se la gente fugge dal Sindacato ci sarà pure un motivo? Perché il Sindacato- non solo i suddetti Confederali- non cominciano a restituire, a fine anno solare, gli avanzi di cassa anziché sperperarli o, non vorrei pensarlo, aumentare addirittura prebende ai quadri anche con notevoli rimborsi spese. In Paesi più avanti del nostro ciò si fa da tempo e da noi nemmeno se ne può parlare? Lo sciopero proclamato per il 9 c.m., si somma e prolunga i giorni del ponte dell’Immacolata, dunque un altro sciopero ponte!. Qua non si intende criticare il garantito e giusto diritto di sciopero, come “vorrebbe far intendere la demagogica replica dei sindacati confederali, ma evidenzia il maggior danno ai cittadini incolpevoli della diatriba sindacale” come scrive un altro lettore. Nel passato, da dirigente sindacale dello Snals, ho difeso il diritto allo sciopero dei lavoratori, ma preoccupato sempre dei danni provocati ai cittadini. Una volta ho difeso gli studenti lavoratori padovani per il diritto al voto, in ore serali, negli Organi collegiali. Fanno bene i cittadini, del 2020 d. C., a criticare pubblicamente, anche sulla stampa, dissociandosi da iniziative sindacali di scioperi a ridosso delle festività. Il cittadino non è più il suddito degli anni passati né ha paura che il Sindacato lo espella. Occorre, da parte dei governanti garantire il diritto allo sciopero e allo stesso tempo garantire i servizi pubblici nell’interesse del cittadino non solo sindacalizzato e nell’interesse dell’intero Paese. La demagogia del Sindacato, come altri, è un boomerang per chi la applica ma diventa ritorsione per chi è costretto a subirla. Eroe è anche chi subisce danni per interruzioni del servizio. Il Sindacato è un’Associazione libera di cittadini responsabili e non sudditi di una secolarizzazione o indifferenza ai giovani precari, ai disoccupati, ai più deboli socialmente e, purtroppo, con stipendi dei Quadri sindacali nazionali non magri né d’esempio di sobrietà necessaria allo stesso Sindacato con la S maiuscola. La restituzione, della XIII quota mensile che il Sindacato trattiene a dicembre potrebbe essere un esempio del necessario rinnovarsi verso il cittadino iscritto, come me, al Sindacato.