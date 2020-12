Procida Capitale italiana della Cultura 2022?

(IlMezzogiorno) Napoli. LA LEGA APPROVA LA MOZIONE A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA – La Lega a sostegno della candidatura di Procida a “Capitale italiana della Cultura 2022”. Il consigliere regionale Severino Nappi ha espresso parere favorevole alla mozione a sostegno della candidatura della città di Procida in discussione questa mattina presso la VI Commissione della Regione Campania. Un impegno della Lega per il riconoscimento verso l’unico comune campano in gara. “Va sostenuta l’autonomia progettuale dei nostri comuni e favorita la leva culturale, strumento di sviluppo per crescita morale della collettività e fonte irrinunciabile per implementare il turismo nella nostra regione”, spiega il consigliere regionale della Lega Severino Nappi, componente Commissione Cultura della Regione Campania.