Teano-Sparanise. Al Foscolo nasce il Campus e presenta Alice e Francesca in diretta FB

(Caserta24ore) TEANO – SPARANISE Venerdì 4 dicembre alle ore 15, diretta Facebook. Al Foscolo nasce “Campus Foscolo” e subito si attiva per sensibilizzare gli studenti al rispetto delle donne. Domani, venerdì 4 dicembre, alle ore 15, partira la prima diretta Facebook dal gruppo della scuola intitolata “Dalla Parte della bellezza”. All’incontro con Alice Montaquila e Francesca Papale vincitrici del “Premio VERI contro la violenza sulle donne”, parteciperanno la prof. Ssa Genovina Palmieri, Paola De Iorio e Matteo Schiano, rappresentante del Consiglio di Istituto. Un inizio in diretta sulla pagina Facebook della scuola dedicato alle donne e alla necessità di amarle sempre, e senza condizioni. Un’occasione per ascoltare Alice Montaquila e Francesca della classe 5^A del Liceo Scientifico di Teano. Entrambe premiate con un premio in denaro dall’associazione V.E.R.I. (Verità, Emancipazione, Rispetto, Impegno), per un interessante contributo sul femminicidio dove affrontano il tema sempre attuale nel dibattito pubblico. Alice e Francesca parleranno della donna che non è una figlia di un dio minore ed ha ancora voglia di portar avanti battaglie e di vincerle. La violenza, spiegano, è sempre una scelta. La neutralità favorisce l’oppressore, mai la vittima. Il silenzio aiuta il carnefice, mai il torturato. La violenza non ha età, etnia, nazionalità; non risponde a logiche politiche né stagna in un particolare ceto sociale ma si nutre nell’ignoranza e si manifesta con la prepotenza. La violenza riguarda tutti da vicino, per questo nasce la necessità di dirlo a tutti. Di qui l’idea di parlarne in diretta Faacebook venerdì pomeriggio alle 15. Un interessante argomento di riflessione per il Campus del Foscolo. Ma che cos’è una Scuola Campus? Sul piano formativo , il Foscolo sta avviando un progetto di Scuola Campus come insieme di esperienze culturali e formative, distribuite nell’arco dell’anno, che coinvolgono in modo attivo gli allievi dei vari indirizzi tecnici e liceali in varie iniziative coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto. L’idea di Curriculum di una scuola Campus va al di là delle scelte curriculari e comprende attività formative, culturali e didattiche che connotano l’intera proposta educativa. In questo senso, il curriculum prevede una diversa gestione degli ambienti di apprendimento e il tempo scolastico viene integrato da spazi pomeridiani in una nuova concezione di Scuola campus, come ambiente e tempo che permette più attività nell’arco delle giornata, in modo da includere tempi di distensione, di riflessione, di approfondimento e di valorizzazione di talenti artistici, musicali, teatrali, sportivi. E’ la lezione della scuola ignaziana dove gli spazi parlano il linguaggio della pedagogia del cuore, della mente e delle mani: spazi adatti al sentire, al riflettere e all’agire, in un equilibrio che unisce il sapere disciplinare alle attività formative. Una didattica attiva e laboratoriale. che presenterà corsi di recupero pomeridiano, corsi di formazione per l’uso delle tecnologie, corsi per la certificazione inglese, dirette FB di approfondimento su tematiche e di attualità e di rilevanza sociale, culturale e didattica.