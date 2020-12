Calvi Risorta. Franco De Chiara, guarito dal Covid: “I giovani precari della Sanita’ devono essere assunti”

Franco De Chiara, 54 anni, insegnante, e’ stato recentemente dimesso dall’ospedale Covid di Maddaloni. In una toccante video testimonianza rilasciata attraverso i canali social di CalviRisortanews lancia l’appello: “I giovani precari della Sanita’ devono essere assunti”.

Nella videointervista a distanza De Chiara appare provato, dimagrito in volto, commosso. “Sono vivo grazie a loro …respiravo come se avessi in testa una busta di plastica… vedevi i pazienti morti avvolti in fretta e furia in una busta di plastica e via… Ai primi miglioramenti sono tornato a casa dove sto curando la polmonite. L’ho fatto per dare la possibilita’ di salvare altre persone.

Ai giovani dico: rispettiamo tutti le regole.