Un tessuto assorbe le particelle inquinanti nell’aria

Una mega affissione purifica l’aria grazie ad uno speciale tessuto, “the Breath”, progettato per assorbirne e disaggregarne le particelle nocive. E’ quello utilizzato per promuovere la compagnia a basso costo Very Mobile.

“Riduciamo l’inquinamento, aumentiamo i Giga”, recita il claim che promuove l’offerta da 100 Giga a partire da 6,99 euro al mese. Il cartellone pubblicitario è realizzato infatti con una tecnologia che riesce davvero a contenere l’inquinamento atmosferico causato dalle automobili, dai sistemi di riscaldamento e dalle emissioni industriali. “Abbiamo scelto di posizionare l’affissione, di circa 204 m2, in prossimità della ‘sopraelevata’ – commenta Fabio Ariolli, Direttore di Very Mobile – la strada a scorrimento veloce per antonomasia della città, proprio per neutralizzare l’inquinamento prodotto da circa 1.700 auto al mese”.

Con questa iniziativa Very Mobile, brand del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd, conferma il suo impegno sul fronte della sostenibilità e infatti fin dal suo debutto ha promosso iniziative come il sito verycreativi.it, dove gli utenti possono esprimere la loro creatività su un muro virtuale anziché sui muri delle città, e la pulizia del Parco Schuster di Roma in collaborazione con Legambiente.