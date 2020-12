Sessa Aurunca. Fermati due albanesi per ricettazione.

(Caserta24ore) SESSA AURUNCA Nel corso della tarda serata di ieri, in Sessa Aurunca (Ce), i carabinieri del radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto per resistenza a P.U. e ricettazione due cittadini albanesi, un 38enne ed una 32enne. Costoro a bordo di un motociclo honda “Djlan 150”, non si sono fermati all’alt imposto dai militari dell’Arma durante un controllo lungo la SS. Domiziana km. 12+500 del comune di Sessa Aurunca, proseguendo la corsa in direzione nord. Immediatamente inseguiti sono poi stati raggiunti e bloccati. Dai successivi accertamenti è emerso che il motociclo era stato denunciato rubato presso la stazione carabinieri di Napoli Posillipo (Na) in data 08.05.2020. Gli arrestati verranno giudicati con rito direttissimo.