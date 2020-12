Napoli. Riaprono le Botteghe di Via San Gregorio Armeno

(Caserta24ore- IlMezzogiorno) NAPOLI Venerdì 4 Dicembre 2020, ore 11.00, a Piazza San Gaetano sarà inaugurato la riapertura delle botteghe di San Gregorio Armeno. L’inaugurazione sarà dedicata a Diego Armando Maradona, suo fratello, Hugo Maradona, taglierà il nastro, il parroco della chiesa di San Lorenzo benedirà il nuovo inizio, e tra gli invitati, oltre il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris anche tutte le altre Istituzioni Napoletane e Campane.

Con l’augurio che questo nuovo inizio sia propizio per le botteghe di Via San Gregorio Armeno e per tutto il centro storico di Napoli, saremo lieti di ospitarvi nella famosa strada dei presepi, dove, nonostante la crisi neanche un artigiano si è mai fermato. Ognuno a suo modo ha continuato a produrre le opere che potrete ammirare nelle botteghe perché non è Natale senza presepe.