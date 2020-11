Napoli. I lavoratori degli appalti di pulizia senza stipendio da luglio

(Caserta24ore) FLAICA CUB NAPOLI: Manifestazione davanti alla sede Telecom di Napoli dei lavoratori degli appalti di pulizia, per protestare contro l’aziende Team service e Snam Lazio che non permettono la rotazione nella Fis, non pagano lo stipendio da Luglio e al loro posto fanno lavorare le cooperative esterne.

Si è tenuto oggi il presidio davanti alla Telecom di Napoli dei lavoratori degli appalti di pulizia e facchinaggio dell’Ati (Team Sevice e Snam Lazio Sud), che dal mese di luglio non percepiscono più il salario. La Telecom, interpellata dalla nostra O.S. ha fatto finta di non vedere e di non sapere cosa succede dentro i suoi uffici, dove al posto di questi lavoratori messi in Fis per fare cassa e per i quali le istituzioni ancora non è stato erogato nulla, vengono fatti lavorare cooperative di facchinaggi esterne che nulla hanno a che fare con l’appalto e il capitolato. Le nostre denunce fatte in solitarie all’ispettorato del lavoro è alla magistratura competente di Napoli, come al solito sembrano non muoversi mai, sopratutto quando si tratta di farlo contro aziende che contano e pesano molto nel panorama economico italiano. Da oggi in poi, per protestare contro questi soprusi i lavoratori saranno ogni giorno a presidiare le sedi di Telecom Napoli, dell’inps e dell’ispettorato del Lavoro. I Lavoratori hanno gridato davanti alla sede Telecom “Non è il covid 19 il nostro problema, ma la mancanza di reddito e di giustizia. Se non possiamo mettere un piatto a tavola per i nostri figli e non possiamo far rispettare i nostri diritti, non ci resta che la lotta”