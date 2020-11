Campania. Scuola si torna in classe: ad Acerra per primi

Acerra, firmata l’Ordinanza n.59: attività scolastiche in presenza con ingresso scaglionato, lunedì 30 scuola dell’infanzia e martedì 1 dicembre prime classi della primaria. Per le altre classi restano le disposizione dell’Ordinanza n.93 del Presidente De Luca

E’ stata firmata oggi l’Ordinanza sindacale n.59 del 29/11/2020 con disposizioni concernenti l’attività didattica sul territorio di Acerra. L’Ordinanza dispone da lunedì 30 novembre 2020, la ripresa, ad ingresso scaglionato, delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima, secondo il calendario:

• da lunedì 30/11/2020 i servizi educativi per l’infanzia e la scuola dell’infanzia

• da martedì 1/12/2020 le classi prime della scuola primaria

Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

che le attività in presenza dei servizi educativi e le attività didattiche in presenza delle scuole del territorio comunale possano essere nuovamente sospese qualora l’Asl territorialmente competente, mediante effettiva comunicazione giornaliera dell’andamento dei contagi, sulla base di una sua valutazione tecnica non opinabile, segnali l’aumento di una criticità tale da necessitare l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive.

Per tutto quanto non previsto dalla Ordinanza sindacale n.59, restano ferme le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 93 del 28 novembre 2020.