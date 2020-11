Libri. L’occupazione tedesca a Conca della Campania

(di Mauro Lucio Novelli). Pasquale Comparelli, originario di Conca della Campania ha pubblicato recentemente il libro: “ L’occupazione tedesca a Conca della Campania” con la presentazione di Mons. Arturo Aiello. In questo libro s’inserisce a pieno titolo il quadro raccapricciante della tragedia vissuta dalla popolazione di Conca della Campania durante il periodo dell’ occupazione tedesca. Nel quale si evidenziano episodi di inaudita crudeltà. Ecco aprirsi nel libro un’ampia ricerca confortata da documentazione vasta per un’indagine del modo di vivere legato e condizionato dalla struttura sociale dell’epoca nel periodo bellico con numerose testimonianze che danno l’esatta visione di ciò che testimonia Comparelli nel libro. Lo scopo è anche quello di portare a conoscenza dei giovani, episodi meno noti accaduti durante la seconda guerra mondiale a Conca della Campania. La memoria storica non deve far mai dimenticare ai giovani il dramma della crudeltà della guerra, vissuta in prima persona dai loro nonni. Ecco cosa scrive in merito Monsignor Arturo Aiello nella presentazione del libro: “Pasquale Comparelli colloca le vicende di Conca della Campania nell’orizzonte più vasto dell’Italia e dell’Europa e ci rimette in contatto vitale con gli uomini che fecero la storia in quegli anni, preparando, prosaicamente o eroicamente, il nostro presente. Dai volti riesumati e fatti rivivere termina Monsignor Aiello, in questo testo, ci viene il monito di sempre puntualmente inascoltato: chi dimentica gli errori del passato è condannato a ripeterli”. La meticolosa ricerca e assemblaggio di tutte le informazioni avute porta Comparelli a non soffermarsi tanto alle cronache belliche sull’eccidio del primo novembre del 1943 ma cura in particolar modo tutti quegli episodi che hanno subito la popolazione a causa dei bombardamenti aerei, della distruzione delle case, delle mine e bombe inesplose nascoste di proposito o abbandonati in tutto l’agro di Conca della Campania. E proprio questi residuati bellici provocarono dolore e morte anche dopo la ritirata tedesca nell’ottobre-novembre del 1943. E’ bene porre l’accento che Pasquale Comparelli nel libro sull’occupazione tedesca a Conca della Campania ha messo in luce dal punto di vista storico la descrizione degli eventi bellici accompagnati in modo certosino dai racconti dei testimoni.

Il libro molto fluido e arricchito da tante fotografie, trascina il lettore sui tragici effetti della guerra sulla popolazione di Conca della Campania , sottoposta ai devastanti bombardamenti e alla spietata durezza dell’occupazione tedesca. Gli abitanti di Conca della Campania sono costretti a subire i primi rastrellamenti, l’evacuazione forzata dalle proprie case, fucilazioni e deportazioni nei campi di concentramento.

Ha fatto sentire la sua voce nella pagina conclusiva del libro, anche Padre Giuseppe Comparelli, fratello di Pasquale, religioso Passionista: “ Tedeschi in casa e alleati prodighi di bombe, nemiche di tutto, crearono un mix di disperazione che oggi fatichiamo a capire. La mortale lentezza dell’avanzata americana, battezzata lumaca, permise agli occupanti tedeschi i comportamenti disumani riportati nel libro. Non c’è stato centro nell’alto casertano e nel cassinate che abbia evitato l’inutile distruzione”. Il libro consta di 170 pagine ha un formato classico, appena si comincia a sfogliare ti porta a leggerlo con interesse e come dicevo in precedenza le tante testimonianze arrichiscono la nostra conoscenza e ci fanno vivere un passato che deve essere sempre un monito per le future generazioni perché solo con la pace si costruisce una società nella serena convivenza civile. Le più vive congratulazioni a Pasquale Comparelli baldo giovanotto di 83 anni. Basta conoscere questo scrittore per ammirare tutta la semplicità e la sapienza. Il suo libro va a depositarsi con successo nella collana di storia locale di Conca della Campania