C. Volturno. Consegnata nuova bici speciale a bambino disabile dopo furto

Consegnata nuova bici speciale a bambino disabile dopo furto a Castelvolturno. Borrelli e Simioli: “Una bella storia di solidarietà a lieto fine.Non lasceremo mai che a vincere siano delinquenti senza scrupoli e morale”. Mario Schiano: “Bici mezzo più sociale cheesista. Appena sarà possibile faremo pedalata insieme a Paki”

“Una bella storia di solidarietà a lieto fine quella che siè compiuta con la consegna di una bici speciale a Paki, il bambino disabile alquale lo scorso 3 ottobre avevano rubato la bicicletta a Castelvolturno. Ungesto criminale scellerato e amorale che non abbiamo voluto far passare sottosilenzio e di fronte al quale la comunità doveva reagire. E questa reazione c’èstata grazie alla disponibilità di un imprenditore, Mario Schiano, che ha messoa disposizione la sua azienda storica per restituire una bici nuova di zecca alnostro Paki. Non lasceremo mai che a vincere siano questi delinquenti senzascrupoli e continueremo nella nostra battaglia per dimostrare che la forzadella solidarietà, dell’onesta e del senso civico, alla fine avrà sempre lameglio su quella della violenza e del crimine”. Queste le parole delconsigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, e delconduttore radiofonico Gianni Simioli che, all’indomani del furto, hannolanciato l’appello dai microfoni de La Radiazza per aiutare il piccolo Paki.

“Abbiamo realizzato una bici speciale perché il bambino haesigenze speciali – ha commentato Mario Schiano titolare della storica aziendadi Frattaminore che dal 1923 realizza biciclette. Con tre ruote per avere un piano di appoggiocomodo, una seduta sul modello di una poltroncina e alloggi particolari perfavorire la spinta sui pedali. I tempidi preparazione sono stati un po’ più lunghi del solito perchè tra zone rosse elimiti Covid da rispettare è stata più dura del solito. Ma siamo riusciti aconsegnarla in un mese Co a Paki. Adesso aspettiamo solo l’opportunità di fare una bella pedalatainsieme appena sarà possibile con tanti altri bambini. Un impegno sociale chesi aggiunge a quello sportivo. Tutti i bambini hanno passione per la bicicletta che resta il mezzo più sociale cheesista”