Castel Volturno. Solidarietà: arrivati beni di prima necessità per le famiglie

Oggi l’Associazione C’entro di Castel Volturno si è impegnata per il trasferimento di prodotti ortofrutticoli dal territorio di Foggia. La donazione è stata foraggiata da Bethel Italia, ente caritatevole nazionale.

Nelle prossime ore i volontari dell’Associazione C’entro, promotrice di questa ed altre iniziative benefiche sul territorio castellano, si occuperanno della distribuzione dei prodotti alle famiglie indigenti di Castel Volturno.

Il Presidente Giuseppe Miele e il socio Cesare Diana, subito dopo il trasferimento degli alimenti, hanno dichiarato: “Un piccolo gesto che si propone di essere d’esempio per chi ha volontà e risorse sufficienti per fare del bene. Il tema della solidarietà è un tema cogente in tempi difficili. Questo secondo lockdown sta dando fondo a tutte le risorse residue, per questo riuscire ad essere d’aiuto ha un valore inestimabile.”