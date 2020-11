Caccia. Si va verso la riapertura, ma da soli e non in gruppo

Il Questore della Camera chiede la deroga per la caccia nelle zone rosse. Borrelli. “E’ da escludere, la priorità è la sicurezza. Tra le tante deroghe ci sembra la più inutile e dannosa”

Il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli, ha chiesto una deroga al Governo per le attività di caccia nelle zone rosse.

“Non comprendiamo la ratio della richiesta di una deroga alla caccia in questo momento storico di piena pandemia. Per alcuni politici e cacciatori la ‘voglia’ e la necessità di ammazzare gli animali viene di ogni altra cosa, anche prima dell’emergenza sanitaria per il covid19. Mi domando, inoltre, come si possa pensare, tra le poche deroghe prevedibili, che possa essercene una anche per la caccia. E’ assurdo. Piuttosto sarebbe più giusto e più utile che le energie dei consiglieri regionali fossero concentrate su chi è stato maggiormente danneggiato economicamente da questo periodo di lockdown o su chi svolge attività primarie a servizio della cittadinanza. Questa richiesta non deve essere assolutamente accolta, sparare agli animali non è minimamente una priorità in questo momento storico”- sono le parole del Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e Presidente della commissione Agricoltura nel Consiglio Regionale della Campania.