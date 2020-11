Cultura. Sviluppi clamorosi per la ricerca storica del giornalista Novelli

La ricerca storica del giornalista Novelli ha dato sviluppi clamorosi a favore di Pierpaolo Filippelli Procuratore aggiunto della Repubblica a Torre Annunziata.

Quest’articolo oltre alla cronaca si sviluppa come un racconto di storia vissuta che assomiglia più a un romanzo visto i personaggi coinvolti che a una ricerca storica. Erano gli inizi di settembre quando sul lungomare di Scauri, Pierpaolo Filippelli Procuratore della Repubblica aggiunto a Torre Annunziata, già Pubblico Ministero antimafia e anticamorra, incontra Mauro Lucio Novelli giornalista e studioso dell’emigrazione italiana nel mondo, vecchio amico di suo Padre. Infatti, il padre del magistrato è stato scrittore, professore universitario e storico della letteratura italiana non più presente fra noi. Entriamo subito nei dettagli per capire meglio come il giornalista sia stato utile al magistrato. Pierpaolo Filippelli chiede al giornalista dopo che hanno bevuto un buon caffè in un noto bar del posto, se può completare le ricerche sulla famiglia originariamente Filipello per diventare attraverso un errore di anagrafe Filippelli.



Gli stessi antenati del magistrato, bisnonno e nonno, hanno conosciuto l’esperienza di essere emigranti negli Stati Uniti. Il nostro collega accetta con piacere la possibilità di essere utile alla famiglia e la sua perspicacia d’investigatore e studioso lo porta a conclusioni bellissime. Dalle carte in suo possesso emerge subito che le origini del magistrato sono piemontesi. Infatti, il suo bisnonno Carlo Stefano Filipello nato a Castelnuovo D’Asti (adesso Castelnuovo Don Bosco), il 27 luglio del 1839 all’età di vent’anni decide di arruolarsi nell’importante Arma dei Carabinieri Reali e subito dopo l’Unità d’Italia scese dal Piemonte per partecipare alla repressione del brigantaggio. Avendo conosciuto al Sud precisamente a Conca della Campania in provincia di Caserta (all’epoca Terra di Lavoro), la sua futura moglie Giulia Masciarelli, dovette lasciare l’Arma, che all’epoca non consentiva di allacciare relazioni sentimentali con la popolazione locale. E da borghesi intraprese il lavoro di enologo in Terra di Lavoro ne aveva le competenze provenendo dalle colline dell’astigiano.

Per alcuni anni, dopo essersi sposato, lavorò presso i Galdieri, ricchi latifondisti di Conca della Campania, dove nacque Carlo il nonno del magistrato. Nei primi del novecento, dopo alcune discussioni con la famiglia Galdieri, perché intervenuto a difesa dei diritti dei lavoratori dipendenti, il bisnonno del magistrato decise di emigrare negli Stati Uniti, dopo pochi anni lo seguirono in America tutti i suoi figli ad eccezione del primo, Edoardo Filippello, deceduto a Sessa Aurunca il 22 novembre 1937, con il grado di Capitano dei Carabinieri. Edoardo Filippello per diversi anni ha comandato la Compagnia dei Carabinieri di Sessa Aurunca. Carlo Filippello il nonno del magistrato emigrò negli Stati Uniti il 14 marzo 1914, all’età di diciassette anni è stato trovato il suo nome nel sito di Elis Island in cui è indicato anche il piroscafo che lo portò in America. Il Bisnonno invece è morto negli Stati Uniti il 16 marzo 1918. Carlo Filippello già bravo come sarto si lanciò nel campo della moda affermandosi a New York come brillante stilista. Negli anni trenta ritornò in Italia e sposò a Cascano di Sessa Aurunca Adele Martone. Nel 1936 nacque Renato padre del magistrato. Fra le informazioni fornite dal magistrato al nostro collega, c’è anche quella del fratello del bisnonno, in altre parole Giovanni Filipello. Il fratello del bisnonno è stato un coetaneo e compagno di San Giovanni Bosco e la sua testimonianza fu molto importante nella causa di santificazione di San Giovanni. Il magistrato Filippelli ha fornito al nostro collega anche l’albero genealogico della famiglia.Vista la documentazione ricevuta a Novelli, non rimaneva altro che ringraziare e chiudere la pratica.

Invece il nostro collega partendo da questo importante materiale fornito riesce a scoprire con capacita esplorative eccezionale risultanti eclatanti che riportiamo sinteticamente ciò che ci ha dichiarato al nostro giornale : “ Prima di ogni cosa, dice Novelli, voglio ringraziare tutta la famiglia del Magistrato ma anche tutti i suoi parenti che appartengono ai Filippelli , Carla Filipello di Castelnuovo Don Bosco, don Riccardo Salesiano della Chiesa di Sant’Andrea di Castelnuovo Don Bosco, le sue collaboratrici Lorenza e Antonietta, Antonio Rago Sindaco di Castelnuovo Don Bosco , David Lucio Simone Sindaco di Conca della Campania , Amedeo Santangelo originario di Conca della Campania e residente a Terracina importante funzionario nel settore della magistratura, e in particolar modo in quanto molto prezioso nel collaborare alle ricerche il mio amico Pasquale Comparelli ( 83 anni), storico e scrittore originario di Conca della Campania. Ecco la prima notizia molto importante che voglio dare al vostro giornale. Il bisnonno del magistrato appartiene al primo matrimonio. In realtà Carlo Stefano nasce dal primo matrimonio fra Giovanni Battista Filipello e Giovanna Bonaudi di cui ho nascita e morte di entrambi. Probabilmente avrà avuto un’altra sorella che si chiama Maria Giacinta e forse è nata nel 1846. Il padre del bisnonno rimanendo vedovo si risposa nel 1851 con Giacinta Ronco di Torino e avrà altri quattro figli. Posso assicurare che ho trovato la discendenza dei Filipello dal 1667”. Il romanzo delle ricerche effettuate sembra finito da parte del nostro collega invece è un Beautifu ossia una soap opera tutta improntata in Terra di Lavoro fra la fine del 1800 e inizi 900 ed a continuare le puntate è sempre Novelli: “ Cosa che già sapevo dalle informazioni date che il Bisnonno di Pierpaolo Filippelli non andò subito a Conca della Campania. Fece servizio a Lanciano e nel 1872 in seguito ad una relazione amorosa nacque il suo primo figlio (1872) che chiamò Eduardo Carmine Giovanni Filippello, (si può notare che il cognome originario da Filipello con una sola p si trasforma in Filippello) che diventerà anche lui Carabiniere e andò a comandare nel 1930 la Compagnia Carabinieri di Sessa Aurunca. Da queste notizie sono riuscito ad avere il certificato autentico dell’atto di matrimonio del primo figlio che guarda caso, allora era brigadiere e sposa proprio a Conca della Campania nel 1901 Leucata Liberata una ragazza di Sessa Aurunca . La prima figlia Urania nata nel 1903, è registrata nel comune di Conca della Campania. Questa bella storia della famiglia del magistrato non finisce qua- continua Novelli- ho riprodotto tutta la discendenza di Giulia Masciarelli bisnonna del magistrato. La notizia più clamorosa che nessuno sapeva esattamente quanti figli avevano avuto i bisnonni ne davano per certi cinque così come risulta dall’ albero genealogico. Invece non è cos’! E questa constatazione che sto per fare- termina il nostro collega.- sa di clamoroso e saranno felice tutti i parenti. I figli avuti sono stati sette. Il secondo figlio morì dopo appena un mese ma l’altro figlio che nessuno conosceva si chiama Filippello Luigi, Pietro, Giuseppe nato il 9 novembre del 1902. Potrei continuare ancora raccontando tutta la storia dell’ emigrazione negli Stati Uniti ma penso che tutto questo può bastare” Cosa dire, è stato veramente un risultato eccezionale da parte del nostro collega. Il Magistrato Filippelli ha definito Mauro Lucio Novelli un investigatore straordinario. Sicuramente Novelli ci farà vivere altre storie di migranti che arricchiscono il patrimonio di vita vissuta e storica del popolo di Terra di Lavoro.