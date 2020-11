Somma Vesuviana (Na) In arrivo il Museo Virtuale Donne

(Caserta24ore-IlMezzogiorno) SOMMA VESUVIANA La Montagna (Ass. Pari Opportunità): “Stiamo realizzando il primo museo virtuale dedicato alla donna. Entrando le nuove generazioni potranno conoscere quelle figure femminili che hanno dato un grande contributo alla nascita di una società civile, attraverso la letteratura, l’architettura, l’ingegneria, le scienze tutte ed anche attraverso il mondo operaio. Non dimentichiamo l’importanza delle donne nei momenti difficili ed il contributo da loro dato anche durante le guerre”. “Stiamo lavorando, di concerto anche con le Politiche Sociali, alla realizzazione del primo museo virtuale sulla donna. Si tratterà di una piattaforma online che metterà in rete tutte le scuole di Somma Vesuviana ed aperta alla città. Tutti potranno entrare in questo museo anche se virtuale, dove sarà possibile vedere video, foto, testi che racconteranno il contributo dato dalla cultura femminile alla nascita e crescita di una società civile. Avremo insieme la storia di donne che non solo hanno fatto l’Italia ma anche di quelle figure femminile che a livello internazionale si sono contraddistinte nell’ingegneria, nelle scienze, nella medicina, nell’architettura, nella letteratura, nel volontariato e nel mondo operaio. Su tale piattaforma, dunque all’interno del museo virtuale, terremo un ciclo di 10 seminari con la partecipazione di giornalisti, psicologi, intellettuali, di vari esperti che affronteranno tutte le tematiche riguardanti la violenza e non solo. Il progetto è stato terminato e contiamo di metterlo in rete nel 2021”. Lo ha annunciato Maria La Montagna, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

In giunta ben 3 assessori su 7 sono donne ed anche con ruoli importanti. “La Giunta Comunale di Somma Vesuviana – ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana – ha su 7 assessori 3 donne. E sono le donne a ricoprire assessorati importanti. E’ donna l’assessore all’Urbanistica, Elena Di Marzo, è donna l’assessore ai Beni Culturali, Rosalinda Perna, è donna l’Assessore all’Ambiente, Maria La Montagna che è anche assessore alle Pari Opportunità ma loro hanno anche altre numerose deleghe”. Lo sforzo delle Politiche Sociali. “Siamo al fianco di tutte quelle iniziative che invitano e sensibilizzano le nuove generazioni sui valori della famiglia – ha affermato Sergio D’Avino, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Somma Vesuviana – e al rispetto per l’altro che sia uomo o donna. La condanna della violenza sulle donne è netta, decisa. La figura femminile nella storia è stata determinante per la crescita della società civile. Sono state le donne a mantenere l’economia di intere nazioni in periodi di guerra e sono state le donne a contribuire in modo davvero importante e nel mondo nelle battaglie per il raggiungimento di diritti civili prima inesistenti. Noi siamo con le donne”.