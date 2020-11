Calvi Risorta. Rifiuti di polli morti abbandonati per strada

Accade in via Rinchiusa, nei pressi del parco S. Michele. In un’area gia’adibita a discarica abusiva di rifiuti inerti, questa volta sono stati depositati sacchi di animali morti.

Un gesto di incivilta’, ma anche di ignoranza.

Incivilta’ perche’ i resti nel decoporsi emettono odori nauseabondi per i residenti; ignoranza perche’ se proprio non si riesce a smaltire questi rifiuti per i canali normali dell’umido, si potrebbero portare in campagna, in spazi demaniali. Si dovrebbe svuotare il sacco (di plastica) o trasportando il contenuto (polli morti) in un secchio. Volpi e cinghiali ringrazierebbero.