Teano. I ragazzi del Foscolo in Alternanza scuola Lavoro con l’Università “Cà Foscari” di Venezia

(Caserta24ore) TEANO Ancora un segno di distinzione per il Liceo “Ugo Foscolo” di Teano: i suoi ragazzi del Liceo delle Scienze Applicate seguiranno il Percorso di Alternanza Scuola Lavoro con la prestigiosa Università “Cà Foscari” di Venezia. Dopo la firma della Convenzione, tra il Dirigente Scolastico del Foscolo, prof. Paolo Mesolella e il magnifico Rettore dell’Università veneziana, prof.ssa Tiziana Lippiello, nei prossimi giorni inizieranno le lezioni relative a tre diversi percorsi formativi, in orario pomeridiano: il primo è un laboratorio di 20 ore sull’intelligenza artificiale in Python, il secondo riguarda la Cyber Security, per un laboratorio di almeno 10 ore e l’ultimo laboratorio, più ampio e molto interessante riguarda “I colori delle Scienze. “La scienza, spiega il preside Paolo Mesolella, non è mai stata così colorata. Se in passato la scienza poteva essere associata al grigio della polvere sui cartellini dei musei, oggi grazie alla scienza, i colori sono stati prima studiati in natura insieme ai fenomeni fisici che li creano, poi sfruttati in diversi campi: dalla chimica, all’astronomia , alla medicina. Grazie ai colori le immagini scientifiche sono belle ed evocative da essere esposte come quadri in mostre e musei. Se le fotografie al microscopio sono state l’inizio di questa tendenza, oggi le immagini colorate vengono impiegate anche per lo studio cerebrale. Di qui lo studio delle immagini del cervello che diventano capolavori di arte impressionista e astratta. I colori quindi vengono, impiegati in biologia e medicina ma anche in chimica, nell’astronomia e nelle nanotecnologie. Alcune immagini hanno del poetico, e fotografano apparecchiature del nanomondo come nella mostra fotografica “Blow-Up” , allestita recentemente a Verona. Una convenzione per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento questa, che sicuramente coinvolgerà ed emozionerà gli studenti e che si aggiunge ad altre importanti Convenzioni stilate dal Foscolo di Teano e Sparanise con il Centro Ricerche Aerospaziali di Capua, l’Ordine dei Medici di Caserta, la Reggia di Caserta, il Museo d’arte Contemporanea di Caserta, il Collegio dei Geometri di Caserta, Tour operator e noti enti pubblici e privati.