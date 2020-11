Aversa. La Pro Loco al fianco delle donne

(Caserta24ore) AVERSA L’emergenza sanitaria in corso, causa covid 19, non ha fermato la Pro Loco di Aversa, sempre attiva nella promozione culturale del territorio, al fianco della cittadinanza e contro qualsiasi forma di violenza. Difatti il 25 novembre 2020 in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Pro Loco di Aversa ha organizzato un gruppo di ascolto ed aiuto per tutte coloro che ne avessero bisogno. I soci avvocati e psicologi dell’associazione presteranno gratuitamente consulenze telefoniche dalle ore: 16,00 alle ore: 19,30 al nr.350.0534245. La violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani.

La prevenzione è essenziale.