Maltempo. Dopo le forti raffiche di vento torna il sole, flagellata la Calabria

Si fa la conta dei danni dopo le forti raffiche di vento che hanno investito la Campania tra la giornata di venerdì e sabato. Una domenica col tempo migliore, ma si fa la conta dei danni con alberi caduti e tegole delle abitazioni divelte. Intanto su Crotone in Calabria si è abbattuto un violento nubifragio e a scopo precauzionale, nelle zone a rischio alluvione si è predisposto la messa in sicurezza di interi nuclei familiari con particolare riguardo ed isolamento per persone eventualmente positive al Covid.