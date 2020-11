L’8 dicembre arriva il “Canto di Natale” di Dickens ambientato in Campania

(Caserta24ore news) NAPOLI La storia del classico “Canto di Natale” di Charles Dickens si immerge nella quotidianità dei giorni nostri in questo film prodotto tra Napoli, Vairano Patenora e Pietravairano da un cast ed una produzione composti da giovani campani. Gioele Bonocore, Scrooge dei giorni nostri, nostri. Odia il Natale e vorrebbe passarlo a lavorare su una nuova campagna pubblicitaria. Decide così di trascorrere le feste in un Bed and Breakfast di un piccolo paese, isolato dalla città e dalle distrazioni. Ma qui troverà un gruppo di persone sole, che ogni anno si riunisce per festeggiare il Natale con varie tradizioni prese da vari posti del mondo. Sarà forse per Gioele il momento di riconsiderare il proprio stile di vita? L’attualità e la modernità dei temi trattati si riflettono nel contesto della quotidianità, presentando attraverso la celebre storia per famiglia i temi dell’empatia che aiuta le persone a rimanere unite, alla speranza nel futuro ed alla condivisione dello spirito natalizio. La forte contestualizzazione risulta in un invito allo spettatore a continuare a coltivare i sentimenti di vicinanza con i propri affetti e del cogliere la felicità dai momenti di condivisione, non importa quanto possano sembrare grandi le distanze. Il cast del film è composto dal protagonista Brando Improta (anche regista e sceneggiatore), da Adele Vitale già protagonista del precedente film di Improta “L’amore ai tempi del Covid” e con un curriculum teatrale di tutto rispetto grazie alle collaborazioni con Vincenzo Salemme e Biagio Izzo, dai ragazzi dell’associazione RH+ di Vairano Patenora e dai numerosi attori del cast principale: Giacomo Palombino, Roberta Di Somma, Roberta Caruso, Roberto Ormanni, Omar Cotugno, Alberto Vito e Alessandra Barile. C’è inoltre nel film la partecipazione straordinaria di Frank Tellina. Il film, già candidato a numerosi festival europei, è in uscita il 23 novembre in Inghilterra e negli Stati Uniti, in versione sottotitolata, su Amazon Prime Video e distribuito da X-Movie International. L’uscita in Italia è prevista per l’8 dicembre sulla piattaforma Shinema; Il periodo in cui il film uscirà tra l’altro sarà particolarmente indicato, mai come alla fine del 2020, infatti, il pubblico avrà bisogno di vedere qualcosa che gli restituisca il sorriso e la fiducia nel futuro.