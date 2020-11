Casagiove. Ultime sedute vaccinali allo Studio medico dr Giovanni D’Angelo

(Caserta24ore) CASAGIOVE Continua la Campagna Vaccinale anti-influenzale 2020 presso lo studio Medico del dott. Giovanni D’angelo a Casagiove.CAMPAGNA VACCINALE ANTI-INFLUENZALE 2020. “La campagna vaccinale, spiega in una nota il dott. D’Angelo, ha avuto un grande successo e le scorte di vaccino sono ormai quasi terminate. Sono in programma ancora due sedute vaccinali, le ultime, GIOVEDI’ 26 novembre prossimo dalle ore 9 alle ore 10 e MARTEDI’ 1 dicembre dalle ore 16 alle ore 17. NON CI SARANNO ALTRE SEDUTE. Non occorre la prenotazione. Sipuò venire allo studio a mezze maniche con sopra il cappotto: non è necessario spogliarsi. VENITE ALLO STUDIO A MEZZE MANICHE CON SOPRA IL CAPPOTTO, NON C’E’ MODO DI SPOGLIARSI. Cordiali saluti Dott. Giovanni D’Angelo