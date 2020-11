Teano- Sparanise Convenzioni tra il Foscolo e l’Università per le attività di sostegno

(Caserta24ore) TEANO – SPARANISE I futuri professori di sostegno effettuano il tirocinio presso il Foscolo di Teano e Sparanise. Grazie infatti a tre diverse convenzioni sottoscritte nei giorni scorsi tra il Preside del Foscolo, prof. Paolo Mesolella e i referenti per i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, delle Università degli studi di Cassino, suor Orsola Benincasa e l’Università di Roma, presso le due sedi del Foscolo stanno effettuando il tirocinio formativo sette docenti specializzandi sul sostegno. A dimostrazione dell’interesse che la scuola pone verso gli alunni speciali e per i quali in questi giorni continuano i laboratori in presenza, nonostante l’interruzione delle attività didattiche. Sono infatti sei gli alunni e dieci i docenti, che hanno scelto di venire a scuola e continuare le lezioni in presenza per non togliere ai loro alunni la possibilità di seguire le attività di laboratorio a scuola e la Didattica a Distanza con la classe. “L’attività di tirocinio, spiega il preside Mesolella, è un momento formativo molto importante, perché finalizzato alla crescita delle competenze e delle capacità. L’attività prevede 300 ore di tirocinio diretto ed indiretto, pari a 12 crediti formativi, per la realizzazione di progetti didattici, sotto la guida di un docente tutor. I vari progetti di tirocinio formativo prevedono una rielaborazione dell’esperienza professionale da un punto di vista personale e psico- motivazionale anche con attività di laboratorio attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale (TIC). Un’attività quest’ultima, molto utile in questo periodo di Lock down: . L’ultima determina del Comitato Universitario Regionale della Campania, infatti ha approvato anche le attività di tirocinio a distanza, attraverso apposite piattaforme che garantiscono l’effettività della connessione e il tracciamento univoco della presenza e delle attività didattiche svolte.