Rifiuti. Ingombranti: ecco perché si buttano nelle campagne o al mercato nero dello smaltimento

Spesso girando nella campagna del casertano e nelle strade di periferia a nord di Napoli è facile vedere discariche abusive di rifiuti elettrici speciali: televisioni, ferri da stiro, forni. Li troviamo insieme a rifiuti speciali quali inerti, amianto…

Un nostro lettore ha ricevuto il 17 novembre dal numero 081918594, che

corrisponde ad un’azienda di trasporto che evidentemente ha appaltato il servizio, una telefonata per confermare il conferimento di un rifiuto Raee, un vecchio televisore a tubo catodico. Il lettore aveva effettuato la richiesta, attraverso i canali ufficiale della raccolta rifiuti del proprio comune, nel mese di luglio circa 4 mesi fa.

Questi rifiuti vengono fuori quando c’è necessità di liberare spazio nelle abitazioni o in caso di trasferimenti di domicilio o residenza.

Se bisogna liberare la casa si possono aspettare 4 mesi?

Ecco perché molte persone si liberano di tali rifiuti nelle campagne lontano dagli occhi indiscreti di telecamere di video sorveglianza.

Ci si chiede: perché tenere attivo il servizio a domicilio, quello della raccolta dei rifiuti RAEE se i tempi sono questi? E’ evidente che l’utenza si organizza e fa come può. Se i tempi sono questi si può cancellare tale servizio e far risparmiare qualche spicciolo dal canone raccolta rifiuti. Che senso ha tenerlo attivo solo sulla carta?

Per la cronaca il lettore che ci ha segnalato questa notizia ha portato il televisore in un centro commerciale dove vendono televisori nuovi.