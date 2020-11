Napoli. Servizio di Psicopatologia dell’ Emergenza COVID-19

(Caserta24ore) NAPOLI L’Istituto di Psicologia Clinica della Scuola di Medicina e Chirurgia e dell’Azienda

Ospedaliera Universitaria “Federico II” ha istituito, fin dall’inizio della pandemia (marzo 2020), un Servizio di Psicologia e Psicopatologia di Emergenza, diretto dal Prof. Nelson Mauro Maldonato, formato da una task force di psichiatri e psicologi clinici, per fronteggiare gli effetti correlati alla sindrome COVID-19 sulla salute mentale della popolazione campana. Gli interventi vengono erogati utilizzando le piattaforme disponibili (Telefono, Whatsapp, Skype, Zoom, etc.). Il servizio è attivo per tutti i cittadini della Regione Campania, segnatamente per:

Particolare attenzione è rivolta al personale sanitario esposto, per un maggior rischio di contagio, a disturbi acuti da stress, ansia e depressione. Si accede al Servizio telefonando allo 081 7463459, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00, o H 24 inviando un’e-mail di primo contatto a

psicologiaclinica.medicina@unina.it Per ulteriori informazioni: www.psicologiaclinicamedicina.unina.it