Teano – Sparanise. Il Foscolo ancora sugli scudi di Eduscopio ai primi posti

(Caserta24ore) TEANO – SPARANISE L’ISISS Ugo Foscolo di Teano e Sparanise, ritorna sugli scudi per la terza volta ai vertici di Eduscopio, la speciale classifica di merito delle scuole stilata dalla fondazione Agnelli in vista delle prossime iscrizioni. Anche quest’anno l’offerta formativa del Foscolo si è affermata oltre ogni aspettativa con il Liceo Classico e la Ragioneria al primo posto in Provincia ed il liceo Scientifico al secondo posto, con un buon punteggio a livello nazionale. Se si consulta infatti il sito internet di Eduscopio e si cercano le scuole di indirizzo Classico, Scientifico e Tecnico in un raggio di 20 kilometri di distanza da Teano si scopre che il Foscolo precede altre scuole più note e che è la prima nell’Agrocapuano e nell’Altocasertano. Per quanto riguarda il Lceo Classico, infatti, gli studenti del Foscolo hanno ottenuto un indice Fga (la media dei voti e dei crediti ) pari a 70 : (88,4 il voto medio alla maturità ed immatricolati all’Università). . Per quanto riguarda il Liceo Scientifico gli studenti del Foscolo hanno ottenuto un indice Fga 68,10. Mentre per quanto riguarda l’indirizzo Tecnico Economico (Ragioneria –Sistemi informatici Aziendali di Sparanise) 56,67 di indice FGA. Quest’ultimo indirizzo poi è il primo di tutta la provincia di Caserta (Casertanews) con il 57% dei crediti. La qualità dell’istruzione è fondamentale per la scuola della scuola secondaria, per questo motivo per un genitore è molto importante la scelta della scuola.. Le classifiche di Eduscopio della Fondazione Agnelli, sono nate proprio per questo. E leggendole si scopre che nel raggio di 20 chilometri il Foscolo è salito sugli scudi per l’indirizzo Classico , per l’indirizzo Scientifico e per l’indirizzo Tecnico Commerciale, per cui non ha nulla da invidiare alla scuole più grandi delle città. Tra le scuole casertane, quindi, il Foscolo di Teano e Sparanise è quella che è salita sugli scudi in più indirizzi di Studio. E questo grazie al Dirigente scolastico e ai docenti che, oltre ad essere molto bravi sono anche umani. Un successo che è stato possibile grazie alle molteplici attività di recupero e potenziamento delle materie di studio, l’acquisizione di certificazioni linguistiche ed informatiche e la partecipazioni degli alunni a progetti regionali e a stage in Italia e all’estero. Da quest’anno poi, si è ampliate l’offerta formativa della scuola con il liceo Classico con Potenziamento Inglese, il Liceo Scientifico con Progetto Biomedico, il Liceo Linguistico con certificazioni Cambridge con l’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali con certificazione EiPass, con il Geometra con curvatura ecologico Ambientale, con l’indirizzo Turismo con certificazioni inglese e spagnolo, la scuola serale per l’indirizzo Ragioneria e Geometra. “La nostra scuola, spiega il preside Paolo Mesolella, ha un’origine antica, il nostro liceo Classico è stato il primo Ginnasio municipale della provincia e quest’anno ha compiuto 155 anni. E’ stato sempre fiero della sua storia ultracentenaria. Perché è la fortuna delle città antiche quella di avere una propria storia, con una propria tradizione culturale ed un liceo classico municipale: il Giulio Cesare di Roma, il Tito Livio di Napoli, il Sallustio di Sulmona, l’Orazio di Venosa, il Pitagora di Siracusa. Ci rende ancora più orgogliosi sapere che anche noi, dopo tanti anni, siamo ritornati ad essere tra i primi della Provincia”