Somma Vesuviana (Na) I malati covid rifiutano il ricovero

(Caserta24ore) SOMMA VESUVIANA (NDi Matteo (medico): “Ieri 10 interventi in 12 ore, 2 in codice rosso. Gente che si sente abbandonata e ha paura di recarsi al Pronto Soccorso. Modello Somma dovrebbe essere esteso agli altri comuni”. Di Sarno (sindaco di Somma): “In due giorni abbiamo assistito a casa più di 20 persone di cui 3 in codice rosso, una persona anziana aveva anche un ictus. Abbiamo voluto ed istituito questo servizio per assistere a casa tutti coloro i quali sono affetti da Covid”. Solo il Comune di Somma Vesuviana ha attivato l’ambulanza comunale con servizio sanitario esclusivo per i cittadini di Somma Vesuviana affetti da Covid per assistenza a domicilio. L’equipe è formata da: medico, infermieri e autista. Mini sala operativa al piano terra del Comune. Ricevuta la chiamata l’ambulanza parte per assistenza a casa. Ecco il numero vedere al quale chiamare gratuitamente: 800 – 261.487. Attenzione! Il servizio è solo per chiamate dal territorio di Somma Vesuviana, dalle ore 12 alle ore 24, tutti i giorni. “Ieri dalle ore 12 alle 24 abbiamo effettuato ben 10 interventi, dunque la media è di uno ogni ora e venti minuti e di questi 10 abbiamo trovato ben 2 in codice rosso. Il codice rosso è in arresto cardio – respiratorio. Una delle due persone che però non era in arresto cardio – respiratorio, ha rifiutato il ricovero in Ospedale, le persone hanno timore di andare in Ospedale ed hanno paura di recarsi al Pronto Soccorso. Ci chiamano anche perché molti associano qualsiasi sintomo al Covid. Spesso sono persone che si sentono abbandonate. La situazione è critica, abbiamo continue chiamate per tutto. Ad esempio ho ricevuto la telefonata di una persona che chiedeva assistenza per il padre che comunque era risultato per ben due volte negativo al tampone. Spesso le persone si sentono abbandonate. Il modello Somma è molto utile e andrebbe replicato in tutti i comuni. Noi interveniamo solo per codice rosso, dalle ore 12 alle ore 24 ed il servizio è gratuito per i cittadini”. Lo ha dichiarato Gennaro Di Matteo, medico del team sanitario istituito dal Comune di Somma Vesuviana con ambulanza fissa, autista ed infermieri Il servizio è totalmente a carico del Comune di Somma Vesuviana e funziona dalle ore 12 alle ore 24, tutti giorni, a chiamata gratuita al numero verde 800 – 261.487 ed è solo per assistenza domiciliare ai cittadini di Somma Vesuviana positivi al COVID.

“Ieri abbiamo salvato una persona anziana che oltre ad avere il Covid era stata colpita anche da ictus. Ho pensato di istituire questo servizio con ambulanza, medico, infermieri per i miei cittadini, non lasciarli soli. Credo che questo sia il dovere di un sindaco. Durante il giorno ricevevo numerosissime di persone che erano in crisi respiratoria e si sentivano abbandonate ed allora ho pensato all’ambulanza con team sanitario fisso, solo ed esclusivamente per loro – ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano – e dunque l’ambulanza con equipe socio – sanitaria formata solo ed esclusivamente per assistenza sanitaria ai cittadini affetti da Covid e che comunque avvertono sintomi seri. E’ stata allestita una mini – sala operativa al piano terra, presso la sede del Municipio ed è stato attivato il numero verde 800 – 261.487 al quale è possibile chiamare gratuitamente e dalle ore 12 alle ore 24. Ricevuta la chiamata il medico parte con l’ambulanza per assistere a domicilio il paziente e valutarne il ricovero. Spero che lo facciano anche gli altri Comuni. Il servizio è esclusivamente a carico nostro e gratuito per il cittadino. Nelle ultime 24 ore a Somma Vesuviana altri 103 nuovi positivi, 80 i nuovi guariti, ben 778 i positivi attivi e 178 le persone in sorveglianza sanitaria”.