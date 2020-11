I Profili di Giulio De Monaco. ANTONIO LA MOTTA

(Giulio De Monaco) TEANO Abitava in una casetta linda e profumata di lavanda e spigo del quartiere dagli

echi iberici denominato La Torretta – Quando la Sorella signora Anna ancora tra i viventi e di amabile diponibilità si trasferì in Versilia continuò a viverci con la dolce stupenda Mamma esercitando tra il Duomo e la monumentale chiesa di San Francesco dall’aureo ligneo soffitto la nobile e dignitosa professione di Sagrestano in seconda.Il sacrista-capo era un tal Luigi di cui ora al momento mi sfugge il cognome che aveva la fortunata opportunità di

essere il prelibato cognato della titolare dell’accorsata tabaccheria di Corso Vittorio. La proprietaria del bel negozio era la famosissima Telina ‘a pazza non perché fosse matta del tutto ma in quanto eccentrica e stravagante.

Luigino lasciava dappertutto un olezzo di sigari e talvolta mozziconi dei sigari stessi fornitigli dalla compiacente consorte sorella della bislacca e simpatica Telina che aveva anche il volto ornato da lussureggiati barba e baffi spioventi da meritarsi anche il titolo di ” vecchio Cinese”.Antonio esercitava la sua mansione di scaccino con una classe e uno stile tipico di Bazin l’inappuntabile staffiere-sagrestano di Aramis – abate Renato d’Hérblay ne’ ” I Tre Moschettieri” di Alessandro Dumas padre. Era puntuale preciso devoto zelante obbediente. Serviva la Messa ai canonici in Cattedrale con una compassatezza e misura degne del cerimoniere del papa. Gli piacevano le monete antiche di cui l’allampanato e nasuto Canonico De Monaco portava qualche esemplare in sala capitolare per studiarselo poi in santa e pia devozione. Ma finiva poi con l’appisolarsi per poi destarsi seccato quando il garrulo Armandino gli carezzava la nobile zucca abitata ancora da qualche tenace capello. Ad Antonio piaceva in particolare la moneta di Teano col gallo e la stella; vai a capirci poi perché.Era una moneta della Teano che veniva romanizzata pian pianino tanto è vero che recava la scritta Tiano ( locativo: ” fatta

in Teano”) Conservava ancora la ì del corrispondente locativo osco Tianud la quale i si pronunciava con un suono intermedio tra la e e la i stessa per cui dopo si passò direttamente alla pronuncia latina Teanum.La moneta con la stella e il gallo avente una netta relazione con l’alba simboleggia la vittoria della luce sull’oscurità. Tra gli

antichi Greci; Italici e Romani il gallo rappresentava la combattività la lotta il valore l’ardimento. Per i Cristiani invece era l’icona della resurrezione e del ritorno di Cristo. Antonio La Motta assisteva anche alle messe degli altri allegri canonici che le celebravano a turno : Il Decano don Raffaele Caprio che l’arzillo Armandino chiamava ” Il canonico Totò” per una certa somiglianza col principe del sorriso:Il canonico Fondi che sembrava la fotocopia di Macario: don Ciccio canonico Tatulli mite e pio: don Nicola Castaldo irascibile e sanguigno: don Gaetano Tommasone affabile e coltissimo e via di seguito. Ma il suo preferito era il canonico don

Arminio per quella naturale simpatia detta ” a pelle”. Spesso rivedo con gli occhi della mente e del cuore il pio Sagrestano in seconda del Duomo e di San Francesco. Sì rivedo riflesso in argentei specchi di luna e stelle il volto incantato e puro di Antonio La Motta galantuomo senza macchia e con molta paura che gioioso salmodierà ancora una volta in un impeccabile Latino” Introibo ad altare Dei ad Deum qui laetificat juventutem meam…”

Mi accosterò all’altare di Dio di quel Dio che allieta la mia giovinezza.