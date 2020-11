Napoli. Bombole ossigeno Covid gettate tra i rifiuti

È da diversi giorni che in tutta la Campania si fanno continui appelli a riconsegnare le bombole d’ossigeno esauste o non più utilizzate alle farmacie, data la carenza.

Il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ed il conduttore radiofonico Gianni Simioli, a tal proposito, hanno lanciato un’iniziativa che premia chi riconsegna le bombole alle farmacie con buoni sconto.

Sembra però che non sia così semplice consegnare le bombole alle farmacie stando a quanto raccontato dal’Avv. Ugo Iavarone rivoltosi al Consigliere Borrelli ed intervenuto in diretta telefonica a La Radiazza: “Ho ascoltato l’appello del consigliere, così avendo trovato una bombola d’ossigeno, utilizzata da mio padre quando era ancora in vita, mi sono deciso a riportarla in farmacia. Ma nessuna farmacia della mia zona, abito a Capodichino, ne altre da me telefonate hanno voluto prendersi in carico la bombola. Così ho rintracciato la ditta fabbricante ma hanno tergiversato, sembravano prendersela con troppo comodo”.

Oltra alla difficoltà nel riconsegnare le bombole sembra però che ci sia anche chi le getti nella spazzatura, nonostante l’emergenza ed i tanti accorati appelli, come mostra un’immagine, segnalata a Borrelli e pubblicata dalla pagina Facebook “Infrascata – Via Salvator Rosa” che mostra due bombole in strada accanto a dei rifiuti in via salvator Rosa.”.

“Per la vicenda dell’avv Iavarone ricordiamo che bisogna consegnare le bombe in quelle farmacia in cui le si è ritirate altrimenti non possono prenderle in carico. Le ditte costruttrici invece possono e devono ritirarle, soprattutto ora che siamo in piena emergenza. Stiamo verificando su questo, abbiamo presi i dati della ditta indicataci dall’avvocato.

Bombole gettate nei rifiuti? L’inciviltà ed il menefreghismo stanno uccidendo la nostra società ma non ci arrendiamo e rilanciamo l’appello a riconsegnare le bombole che non si utilizzano più.”- sono le parole del Consigliere Borrelli e di Simioli.