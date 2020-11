Capri. Piccola balena si incaglia in una cala dell’isola e muore

Balenottera morta o trasportata dalla corrente a Cala del rio (Capri) o inagliata. Allertata capitaneria di porto per un sopralluogo

A segnalare la cosa alcuni cittadini di Capri ci hanno segnalato con un video la presenza di una balenottera morta, probabilmente trascinata a Cala del rio dalla corrente. Immagini tristi e strazianti. Ricevuta la segnalazione abbiamo immediatamente allertato la capitaneria di porto e l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (Izsm) che, domani, effettuerà un sopralluogo per recuperarla e procedere con la necroscopia. Chiederemo di sapere le cause della morte, sperando che non siano dovute alla mano dell’uomo.

Lo hanno dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde e Vincenzo Peretti, ordinario del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali della Federico II ed esponente di Europa Verde.