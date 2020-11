Napoli. Volontari uniti per ritrovare la bellezza di Napoli

(Caserta24ore) NAPOLI Questa mattina alle ore 10:00 i volontari delle associazioni Miniera e La Via della Felicità si sono trovati nuovamente alle Scale di San Pasquale in Corso Vittorio Emanuele a Napoli. Dopo il successo di settimana scorsa i volontari hanno deciso di concludere il lavoro di raccolta rifiuti e piantumazione per ridare bellezza e decoro alle scale storiche. Infatti i volontari, oltre a raccogliere i rifiuti abbandonati, hanno piantato nuove piante e fiori e hanno cercato di eliminare vecchie scritte poco “artistiche”. Tra l’altro il 6 novembre è la Giornata Internazionale per la prevenzione dello sfruttamento dell’ambiente nella guerra e nei conflitti armati. Tale iniziativa trae origine dalla considerazione che i danni all’ambiente procurati dai conflitti armati possano compromettere nel lungo periodo gli ecosistemi e le risorse naturali, spesso con effetti negativi che si estendono al di là del territorio nazionale e della generazione che ha vissuto il conflitto.

Altro messaggio non solo per diffondere la pace ma anche per promuovere la cura per l’ambiente. I volontari de La Via della Felicità vengono ispirati dall’omonima guida al buon senso scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard che dice: “Dà un buon esempio. Noi influenziamo molte persone. Questa influenza può essere buona o cattiva. Non sottovalutare l’effetto che puoi avere sugli altri semplicemente menzionando queste cose e dando tu stesso un buon esempio.” Per questo i volontari, muniti di guanti, mascherine, pinze, sacchi e altri attrezzi, continueranno con questo tipo di attività così da ripulire le aree verdi della città.