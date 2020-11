Napoli. La Polizia blocca una festa a Monteoliveto

(Caserta24ore) NAPOLI Gli agenti del Commissariato Decumani hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza San Giovanni Maggiore a Pignatelli, via Santa Chiara, piazza San Domenico Maggiore, via Mezzocannone, piazza del Gesù e piazza Bellini. Nel corso dell’attività hanno identificato 22 persone ed hanno controllato un bar di via dei Carrozzieri a Monteoliveto in cui hanno trovato più di 30 persone che stavano festeggiando un compleanno ed hanno accertato che la titolare non aveva esposto, all’ingresso dell’esercizio commerciale, il cartello riportante il numero massimo di persone ammesso nel locale. Per tale motivo, alla titolare del bar sono state elevate sanzioni per un totale di 800 euro ed è stata disposta la chiusura del locale per 4 giorni per inottemperanza alle misure anti-Covid-19. Nella serata i poliziotti sono intervenuti in un supermercato di corso Umberto per un furto ed hanno identificato tre algerini tra i 16 e i 21 anni; nello zaino di uno di essi sono stati trovati alcuni generi alimentari sottratti poco prima nell’esercizio commerciale e, per tale motivo, il giovane è stato denunciato per furto. Inoltre, tutti e tre sono risultati destinatari di un ordine di allontanamento del Questore di Cagliari e sono stati quindi denunciati per violazione del provvedimento.